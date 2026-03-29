El sierense Álvaro Fidalgo se lleva los elogios en su debut con la selección de México: “Me gustó su personalidad”

Álvaro Fidalgo debutó con la selección de México en la madrugada del domingo en el empate sin goles ante Portugal (0-0). El centrocampista sierense partió de inicio en su primera convocatoria con el combinado azteca y recibió los halagos del seleccionador Javier Aguirre al término del choque. "Me gustó la personalidad de Fidalgo. Se integró rápido, pidió la pelota y fue participativo", dijo el mexicano.

El futbolista del Betis disputó 60 minutos antes de ser reemplazado por Erick Sánchez y este próximo miércoles disputará otro encuentro de preparación: será ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago. Así, Fidalgo da un paso más en su gran objetivo: disputar el Mundial de 2026, en el que México -una de las anfitrionas- se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y el vencedor del cruce entre Dinamarca y República Checa.