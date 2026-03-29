El sierense Álvaro Fidalgo se lleva los elogios en su debut con la selección de México: “Me gustó su personalidad”
El centrocampista asturiano del Betis tuvo su puesta de largo con la tricolor en la convocatoria previa a la disputa del Mundial: "Se integró rápido, pidió la pelota y fue participativo", dijo el seleccionador Javier Aguirre al término del partido
Álvaro Fidalgo debutó con la selección de México en la madrugada del domingo en el empate sin goles ante Portugal (0-0). El centrocampista sierense partió de inicio en su primera convocatoria con el combinado azteca y recibió los halagos del seleccionador Javier Aguirre al término del choque. "Me gustó la personalidad de Fidalgo. Se integró rápido, pidió la pelota y fue participativo", dijo el mexicano.
El futbolista del Betis disputó 60 minutos antes de ser reemplazado por Erick Sánchez y este próximo miércoles disputará otro encuentro de preparación: será ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago. Así, Fidalgo da un paso más en su gran objetivo: disputar el Mundial de 2026, en el que México -una de las anfitrionas- se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y el vencedor del cruce entre Dinamarca y República Checa.
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