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Triunfo arrollador del Uni en la pista del Avenida (91-113)

Arrollador triunfo el que consiguió el Universidad de Oviedo en la pista del Avenida Xoborg salmantino (91-113), con anotación muy repartida y gran labor colectiva. El Uni es tercero, empatado con el segundo. El Navia La Magaya, por su parte, cayó en la pista del Chantada (87-75) lastrado por un mal primer cuarto.

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