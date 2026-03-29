Triunfo arrollador del Uni en la pista del Avenida (91-113)
Arrollador triunfo el que consiguió el Universidad de Oviedo en la pista del Avenida Xoborg salmantino (91-113), con anotación muy repartida y gran labor colectiva. El Uni es tercero, empatado con el segundo. El Navia La Magaya, por su parte, cayó en la pista del Chantada (87-75) lastrado por un mal primer cuarto.
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