Victoria sobre la bocina del Auto-Center Principado Vetusta, que roza la permanencia en Primera de balonmano
El conjunto asturiano vence al Universidad de León, filial del Ademar, gracias a un tanto final de Martín Cano (23-24) y tiene cinco puntos de ventaja sobre el descenso con únicamente seis por jugarse
Después de algún susto y muchos sinsabores, el Auto-Center Principado Vetusta acaricia el objetivo de la permanencia en Primera Nacional de balonmano. El equipo ovetense logró un triunfo básico en la pista del Universidad de León, filial del Ademar, con un tanto de Martín Cano en la última acción del partido (23-24). Así se materializó la remontada del equipo visitante, que tras dominar al recta final de la primera parte se vino abajo en la segunda hasta encontrarse tres abajo a falta de poco más de diez minutos. La buena gestión de los minutos finales permitió respirar al Vetusta, que ahora tiene cinco puntos de ventaja sobre los puestos de descenso cuando únicamente quedan seis por disputarse. El equipo entrenado por Rodrigo Llordén pueden certificar la permanencia la próxima jornada en el Florida Arena contra el Camargo, colista del grupo.
El Auto-Center Vetusta, que estuvo apoyado en las gradas del Palacio de los Deportes de León por los componentes de los equipos cadetes masculino y femenino, tuvo los siguientes goleadores: Hugo Rodríguez (5), Manuel Soliño (4), Martin García (3), Cristian Ondo (3), Santiago Baronetto (3), Martin Cano (3), Saúl de Miguel (2) y Luis Gamonal (1).
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