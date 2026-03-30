El Boca Juniors vence en el triangular ante Oviedo y Sporting
Oviedo acogió ayer la actividad Fútbol en la calle en La Losa, con la participación de benjamines y prebenjamines del Real Oviedo, en una jornada lúdica que sirvió como antesala de la 41.ª Gala del Deporte Asturiano. El evento también puso el broche a los actos del centenario del Oviedo, que será distinguido esta tarde como mejor club de 2025 tras los éxitos del primer equipo, el Femenino y el Vetusta. La gala se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe a partir de las 18:30 horas.
La Oviedo Cup dio ayer el pistoletazo de salida a su 20.ª edición con un triangular disputado en el Hermanos Llana entre Sporting, Real Oviedo y Boca Juniors. El conjunto argentino, con una de las mejores canteras de su país, se proclamó campeón tras vencer al cuadro carbayón (0-2) y empatar ante los rojiblancos (1-1). En el derbi asturiano se impuso el Sporting desde los once metros (1-4) tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El grueso del torneo arranca este miércoles.
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