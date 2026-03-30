Fallece Víctor Manuel Fernández-Miranda, el presidente más longevo de la historia del Unión Popular de Langreo

El fútbol asturiano llora la pérdida de Víctor Manuel Fernández-Miranda Fonseca, presidente del Unión Popular de Langreo entre 2014 y 2026 y el dirigente que más tiempo ocupó ese cargo en la historia del club. El empresario langreano ha fallecido esta tarde en su domicilio a los 67 años de edad tras una enfermedad que le obligó a dejar la presidencia del Unión.

Fernández-Miranda llegó al cargo el 22 de septiembre de 2014, tras la dimisión de Ana Belén Pacho Alonso por motivos de salud. Desde el primer momento asumió la gestión de un club con escasos recursos y en un contexto deportivo exigente, y logró mantenerse al frente durante más de once años, superando en ese tiempo tres procesos electorales. En febrero de 2017 se midió en las urnas a la candidatura de Alberto Morán y obtuvo 274 votos frente a los 69 de su rival. En 2021 y en marzo de 2025 fue el único candidato en presentarse, reuniendo en ambas ocasiones los avales necesarios para continuar.

Durante su etapa al frente del club, el Langreo logró estabilizarse en Segunda División B y posteriormente en Segunda Federación. Uno de los momentos más llamativos de su mandato llegó en la temporada 2015-2016, cuando el club fichó a Miguel Pérez Cuesta, Michu, hermano del entonces entrenador Hernán Pérez. También bajo su presidencia, el Langreo B ascendió por primera vez en su historia a Tercera División, de la mano del exjugador Ricardo Terente Torre.

Su etapa no estuvo exenta de dificultades. En marzo de 2020, en plena pandemia, el club presentó un ERTE para sus empleados con el objetivo de evitar un grave perjuicio económico. Y en el verano de 2024, en la asamblea ordinaria de socios, se hizo pública la situación generada por el patrocinador principal Quazzartech, que había dejado de abonar una cantidad previamente firmada. El impago provocó retrasos en los salarios de la plantilla y derivó en una denuncia ante los juzgados.

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Esa crisis económica marcó el tramo final de su mandato. El 5 de febrero de 2026, Fernández-Miranda presentó su dimisión como presidente por motivos de salud en una asamblea extraordinaria celebrada en la Casa de la Cultura de La Felguera. Tras su salida, una junta gestora formada por cinco socios y encabezada por el capitán de la primera plantilla, Adrián Torre, tomó las riendas del club. La junta hizo pública en ese momento la gravedad de la situación económica: el club necesita 225.000 euros para terminar la temporada. Fernández-Miranda se va siendo el presidente que más tiempo estuvo al frente del Unión Popular de Langreo: del 22 de septiembre de 2014 al 5 de febrero de 2026.