El Telecable alevín supera la fase de sector y acudirá al Campeonato de España de hockey sobre patines
N. L.
Gijón
El Telecable se clasificó para la fase final del Campeonato de España alevín de hockey sobre patines al conseguir el segundo puesto en la fase de sector celebrada en La Coruña. Entre otros rivales, el conjunto gijonés venció a dos conjuntos asturianos, el CP Mieres y el Patinalón. La fase final del Nacional está programada entre los días 22 y 24 de mayo en Tres Cantos (Madrid).
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