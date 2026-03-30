Triunfo imprescindible del Pasek Belenos Rugby, que aún aspira a salvarse
El conjunto avilesino se apoya en un gran Arthur Lennon para derrotar al Ingenieros Industriales Las Rozas (25-20), aunque no pudo conseguir el bonus
N. L.
Avilés
El Pasek Belenos alimentó su sueño de la permanencia en la División de Honor Élite del rugby español con una victoria imprescindible en el Muro de Zaro contra el Ingenieros Industriales Las Rozas (25-20). El equipo avilesino, siempre por delante en el marcador, se apoyó en los ensayos de Eusebio Moreno, Luvuyu Ndevo y Arthur Lennon, autor también de un drop y de un puntapié de castigo. El equipo avilesino, que no pudo conseguir el punto de bonus, está a tres puntos del puesto de salvación, que ocupa Les Abelles, y le quedan dos jornadas que disputará en el campo del líder Gernika y en casa frente al colista Cisneros Zeta, ya descendido.
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico
María Estela de Abajo, directora de Estela Belleza: "Vivimos en una época obsesionada con mejorar, sin embargo, estamos poco entrenados en reconocernos"
Contenido ofrecido por Estela Belleza
La Semana Santa se viste de primavera en el Botánico de Gijón: acertijos, la primera edición de la feria de plantas y talleres para toda la familia
Contenido ofrecido por Jardín Botánico Atlántico