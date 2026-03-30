Triunfo imprescindible del Pasek Belenos Rugby, que aún aspira a salvarse

El Pasek Belenos alimentó su sueño de la permanencia en la División de Honor Élite del rugby español con una victoria imprescindible en el Muro de Zaro contra el Ingenieros Industriales Las Rozas (25-20). El equipo avilesino, siempre por delante en el marcador, se apoyó en los ensayos de Eusebio Moreno, Luvuyu Ndevo y Arthur Lennon, autor también de un drop y de un puntapié de castigo. El equipo avilesino, que no pudo conseguir el punto de bonus, está a tres puntos del puesto de salvación, que ocupa Les Abelles, y le quedan dos jornadas que disputará en el campo del líder Gernika y en casa frente al colista Cisneros Zeta, ya descendido.