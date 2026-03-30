Triunfos olayistas en el Trofeo Alberto Balbín y el Memorial Alfonso Moral de natación
N. L.
Gijón
Los olayistas María Calvo y Víctor González fueron los vencedores de los del LI Trofeo Alberto Balbín organizado por el Club Natación Santa Olaya, con la presencia de 208 deportistas de siete clubes de la región. También local fue la victoria en el XLV Memorial Alfonso Moral, a cargo de Carmen Noriega y Andros Álvarez en categoría absoluta. La competición contó con 126 participantes de seis clubes, entre ellos el Tenis Elche y el CN Máster León.
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