El Circuito Asturiano de Vóley Playa 2026 contará con una prueba extra

La quinta edición del circuito asturiano de vóley playa contará con una prueba más de lo que venía siendo habitual y tendrá un total de siete en el calendario completo, que irá desde el 4 de abril hasta el 14 de junio. "Es síntoma del crecimiento que está teniendo este deporte en la región. Ha aumentado el número de participantes, cada vez somos más", expresó Daniel Suárez, presidente del club deportivo Costa Norte, que colabora en el evento. De cara a esta edición contarán con más de 160 parejas participantes, superando las 150 del año pasado. "Cuando hablamos de apoyo al deporte femenino, este es un deporte referente en la historia femenina", expresó el presidente de la Asturiana, Luis Ángel Ruenes. El Circuito dará el pistoletazo de salida el fin de semana del 4 de abril en la playa de L’Arbeyal (Gijón), para luego continuar el 25 y 26 de abril en Luanco (Gozón); 1 y 2 de mayo en la Franca (Ribadedeva); 9 y 10 de mayo en San Juan de Nieva (Castrillón); 16 y 17 de mayo se regresa a Gijón a la Playa de Poniente; la penúltima prueba se celebrará los días 6 y 7 de junio en la playa de Rodiles (Villaviciosa), para finalizar en la playa de Barro (Llanes) los días 13 y 14 de junio. Con 7 pruebas en total, las de categoría senior masculina y femenina son puntuables para el Ranking Nacional de Voley Playa 2026, mientras que las de menores son clasificatorias para el Nacional n