El Circuito Asturiano de Vóley Playa 2026 contará con una prueba extra
La quinta edición del circuito asturiano de vóley playa contará con una prueba más de lo que venía siendo habitual y tendrá un total de siete en el calendario completo, que irá desde el 4 de abril hasta el 14 de junio. "Es síntoma del crecimiento que está teniendo este deporte en la región. Ha aumentado el número de participantes, cada vez somos más", expresó Daniel Suárez, presidente del club deportivo Costa Norte, que colabora en el evento. De cara a esta edición contarán con más de 160 parejas participantes, superando las 150 del año pasado. "Cuando hablamos de apoyo al deporte femenino, este es un deporte referente en la historia femenina", expresó el presidente de la Asturiana, Luis Ángel Ruenes. El Circuito dará el pistoletazo de salida el fin de semana del 4 de abril en la playa de L’Arbeyal (Gijón), para luego continuar el 25 y 26 de abril en Luanco (Gozón); 1 y 2 de mayo en la Franca (Ribadedeva); 9 y 10 de mayo en San Juan de Nieva (Castrillón); 16 y 17 de mayo se regresa a Gijón a la Playa de Poniente; la penúltima prueba se celebrará los días 6 y 7 de junio en la playa de Rodiles (Villaviciosa), para finalizar en la playa de Barro (Llanes) los días 13 y 14 de junio. Con 7 pruebas en total, las de categoría senior masculina y femenina son puntuables para el Ranking Nacional de Voley Playa 2026, mientras que las de menores son clasificatorias para el Nacional n
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
- Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
- Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
- Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible