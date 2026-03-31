Colombia y Oviedo, hermanados por un club de bádminton

El deporte puede crear vínculos que parecen imposibles. Que el Club Bádminton Oviedo se haya convertido poco menos que en la embajada de una región colombiana tan importante como Antioquia es algo que cuesta creer pero que es real. En la última década, han pasado por Oviedo decenas de jugadores, entrenadores y hasta la responsable de prensa del club, Mónica Ospina, viene de allí.

El principal responsable de todo eso es César González, director técnico del club ovetense que en 2012 trabajaba para la Federación Española de Bádminton, desde donde lo mandaron a Colombia para dar unos cursos. "Estando en Bogotá, los de Antioquia se pusieron en contacto porque querían que me pasara por Medellín unas semanas y dije que sí. Fue mi primer contacto con ellos", explica.

Dos años después, esa gente con la que estuvo en Antioquia le volvió a llamar, esta vez a nivel personal para que les ayudara a prepararse para los Juegos Nacionales. "Estuve dos años y allí conocí a los dos jugadores, el entrenador y a Mónica, que es la de prensa", explica César González. De hecho, el que ahora está en su puesto en Antioquia pasó también tres meses en Oviedo. Y es que esas estancias se han convertido en algo muy habitual: "Tranquilamente 25 jugadores y entrenadores han venido de Colombia para acá, hace un año tuvimos a un jugador que tiene ahora 19 años y que había venido teniendo 10", añade.

La mayoría de los que vienen lo hacen para estancias cortas, para adquirir una formación e ir progresando en el bádminton, pero hay otros que se han establecido en Oviedo, tanto en lo deportivo como en lo personal. "A Juan Felipe Noguera le di la oportunidad, hablé con su madre, y como era mayor de edad se vino aquí a estudiar y a entrenar, como a los dos años se vino su hermano muy pequeño también a estudiar y a entrenar", relata César González.

El propio Juan Felipe Noguera explica tras un entrenamiento en el Corredoria Arena que lleva "ocho años en Oviedo". "Llegué por el bádminton, César nos dio la posibilidad de venir", añade. El colombiano tuvo este año la oportunidad de debutar con el equipo de División de Honor, en la máxima categoría: "Hace mucho que estaba esperando el momento, estuve jugando en la categoría que está por debajo, en los últimos años mejoré el nivel y tuve la oportunidad". Noguera explica que en Oviedo "la diferencia está en el volante, allí se juega a más altura y las condiciones son diferentes, nuestra manera de entrenar es otra, allí son jugadores más físicos que tácticos, aquí es al contrario".

De Antioquia a Oviedo: una conexión única en el bádminton

Además de jugar al bádminton, Noguera, de 26 años, estudió Lenguas Modernas y considera que su vida está ya aquí, en Oviedo: "Cuando vine de Colombia me sentía raro aquí, ahora es al contrario, me gusta mucho ir, pero quedarme a vivir allí no lo veo".

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Otra historia diferente es la de Mónica Ospina, que dice que llegó a Oviedo "por suerte": "Fui la primera entrenador de Noguera, en 2010 dejé el bádminton, a César lo vi solo una vez en Medellín, pero en 2019 yo quería viajar y salir de Colombia, nada que ver con el bádminton, entré en la Universidad de Oviedo a hacer un máster de enseñanza de español para extranjeros y siento que el bádminton y yo hicimos las paces aquí, andaba molesta con el deporte, y pienso que si no hubiera sido por el Club Bádminton Oviedo ya hubiera regresado a mi país".