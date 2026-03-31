El fútbol asturiano lamenta la pérdida de Víctor Fernández-Miranda: “Era amigo de todos los clubes que le rodeaban”

El fútbol asturiano está de luto por la muerte de Víctor Fernández-Miranda, el presidente que más tiempo dirigió al Unión Popular de Langreo a lo largo de toda su historia, desde 2014 hasta febrero de 2026, cuando tuvo que dejar el cargo tras una larga enfermedad. En el día de ayer, amigos, familiares y numerosas personalidades del mundo se despidieron del directivo en la capilla ardiente del tanatorio de Langreo. "Era amigo de todos los clubes que le rodeaban y siempre tenía una disposición espectacular para todo”, expresó Joaquín Alonso, el responsable de relaciones institucionales del Sporting.

Precisamente, el directivo del cuadro rojiblanco fue uno de los primeros en ir a dar el pésame por la mañana en nombre del club y solo tuvo buenas palabras hacia Fernández-Miranda, fallecido a los 67 años. “Para todos nosotros, Víctor era una persona muy cercana y entrañable. Era muy especial, de verdad”, prosiguió Alonso. Otros de los grandes clubes del Principado como el Oviedo y el Avilés también acudieron a dar el pésame. En el caso del cuadro blanquiazul, su presidente Diego Baeza, también tuvo unas bonitas palabras a través de sus redes sociales. “Hoy el fútbol asturiano pierde a un referente. Te echaremos mucho de menos, Víctor”.

En la capilla ardiente del tanatorio de Langreo estuvo un rostro muy conocido para el Unión como el de Pablo Acebal, exfutbolista y exentrenador del club, que conocía a la perfección al dirigente. “Con Víctor tenía una relación que iba más allá”, destacó. “Tuve la suerte de coincidir con él en dos etapas y solo puedo decir cosas buenas sobre él”, y quiso poner en valor su trabajo al frente del Unión durante tantas y tantas temporadas. “Durante muchos años habrá hecho cosas bien o mal, pero siempre las hizo por el bien del Langreo”, finalizó.

La plantilla del Langreo también estuvo afectada y mostró sus condolencias a la familia. Miembros del club y del primer equipo estuvieron en el tanatorio. Uno de los futbolistas que más tiempo lleva en la plantilla es Nacho López. “Fue una magnifica persona, siempre estaba pendiente de todos nosotros y estaba en el día a día del club pese a su estado físico en estos últimos meses. Siempre que podía se animaba a ver al equipo, hizo todo lo que estaba en su mano para ayudar al club. Le mandamos un abrazo enorme a toda la familia”, expresó.

Desde que sustituyó en el cargo a Ana Belén Pacho Alonso por motivos de salud en 2014, Fernández-Miranda logró mantenerse al frente de la presidencia superando tres procesos electorales. En lo deportivo, logró estabilizar al Unión en Segunda División B y en Segunda Federación, logrando que Ganzábal estuviese volcado con los suyos.

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Este miércoles, el funeral

Este miércoles Víctor Fernández-Miranda tendrá su último adiós. A partir de las cinco de la tarde sus restos mortales estarán en la iglesia parroquial de Sama de Langreo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, después, será trasladado al tanatorio La Florida, en San Martín del Rey Aurelio, donde será incinerado.