El Langreo dice adiós a Víctor Fernández-Miranda, su presidente más longevo: "Vivió por el club"

El Langreo dice adiós a Víctor Manuel Fernández-Miranda Fonseca, el presidente que más tiempo ha estado en el cargo en el Unión Popular de Langreo, entre el 22 de septiembre de 2014 y el pasado 5 de febrero, cuando dejó el puesto por sus problemas de salud. Falleció ayer en su domicilio a los 67 años tras pelear durante muchos años contra una dura enfermedad.

Llegó al cargo de presidente del Langreo tras la dimisión de Ana Belén Pacho. Durante su etapa, el Langreo se estabilizó en Segunda División B y posteriormente en Segunda Federación: en esas categorías estuvo en nueve de sus doce temporadas en el club. Una etapa que no estuvo exenta de dificultades, sobre todo económicas. Tras su salida, una junta gestora formada por cinco socios y encabezada por el capitán y portero del equipo, Adrián Torre, tomó las riendas del club. La junta hizo pública la grave situación económica y que el club necesita 225.000 euros para terminar la temporada.

El propio Adrián Torre lamentaba ayer la pérdida de Víctor Fernández-Miranda: "Los dos últimos meses sufrió más de lo que es debido y eso que era duro como una piedra, aguantó mucho, era una persona que vivía para el Langreo y lo dio todo por el club". Una labor que ahora que le toca asumir a él: "Hay que gestionarlo como una empresa, necesitas a un equipo de gente". De la etapa de Víctor como presidente asegura que, "en lo deportivo nadie le puede reprochar nada, puso al Langreo en el sitio que le corresponde".

Uno de los fichajes más sonados de Víctor Fernández-Miranda fue el de Michu, que jugó en el Langreo su última temporada como futbolista, en la temporada 2015-16, en Tercera, a las órdenes de su hermano, Hernán Pérez, ahora seleccionador nacional sub-16 y sub-15 y ayudante de la sub-21, que vivió en Langreo una fructífera y larga etapa en sus inicios como entrenador. Hernán, muy afectado por la noticia, reconocía estar "muy triste". "Empiezas en un club humilde porque te dan estas oportunidades y vives situaciones complicadas que te unen, seguíamos en contacto, nos veíamos y aunque se veía venir se hace duro", lamentaba Hernán, que explicaba que la última vez que se vieron fue en el hospital: "Estaba mal pero salías de ahí optimista, era muy buena gente, estuvo peleando muchos años contra viento y marea. Me hubiera gustado que se hubiera ido sabiendo que el Langreo estaba salvado deportiva y económicamente". Hernán quiso valorar "lo que ese hombre peleó por el Langreo, buscando dinero de debajo de las piedras; que no se podía hacer más de lo que hizo lo puedo decir yo porque lo viví".

El legado de una figura clave en el Langreo

Fueron muchos los jugadores que pasaron por el Langreo y otro fichaje importante fue el de Xavi Annunziata, exjugador del Oviedo que estuvo en el Langreo en la temporada 2014-15, y que lo define como "una persona cercana, atenta y que hizo todo lo posible porque estuviera integrado; era un tío que se desvivía por el club, muy de fútbol, conmigo tuvo un trato exquisito, es una pena, pasó por una situación dura".

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También lamentó mucho su pérdida Luis Gallego, presidente del Marino, que lo define como "una excelente persona, estuvimos juntos de representantes de Asturias en la Federación Española, él Maxi Martínez y yo, era un hombre de fútbol que hizo una gran labor y la gente no sabe lo difícil que es. El Langreo va a echarlo en falta, tuvo al equipo en Segunda Federación casi siempre".