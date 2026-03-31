Marta Suárez, la joya del baloncesto asturiano, fuera de la final four y cada vez más cerca de la WNBA

El sueño de Marta Suárez (Oviedo, 2002) de alzarse con el título universitario se esfumó en la madrugada del lunes. La ovetense, una de las mayores perlas del baloncesto español y una de las grandes revelaciones de la temporada universitaria, disputó el Elite 8 de la March Madness, el equivalente a los cuartos de final del torneo que decide las campeonas universitarias. Sin embargo, su equipo, el Texas Christian University (TCU), no pudo acceder a la Final Four tras caer ante uno de los grandes favoritos a revalidar el título, South Carolina, por 52-78.

La ala-pívot asturiana, formada en la cantera del Oviedo Baloncesto, no tuvo su mejor día y se quedó en registros más terrenales (nueve puntos y cinco rebotes en 37 minutos) tan solo unos días después de anotar 33 puntos -el récord de su carrera en la competición universitaria-. El TCU completó un gran encuentro y consiguió resistir durante los tres primeros cuartos, con una ligera desventaja de tan solo ocho puntos. Sin embargo, las de California dieron un paso adelante en el definitivo para acabar con la resistencia de las de Marta Suárez y acceder a la Final Four con un contundente 52-78.

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Cada vez más cerca de la WNBA

En la presente campaña, Marta Suárez ha promediado 17,2 puntos, 7,3 rebotes y 2,4 asistencias y ha sido una de las jugadoras más destacadas de la competición universitaria. La ovetense, de 1,91 metros de altura, ha subido en las predicciones del próximo draft de la WNBA que se celebrará el 14 de abril y cuenta con opciones de ser una de las elegidas, al igual que la base asturiana Iyana Martín. Su gran campaña no está pasando desapercibida para nadie. Prueba de ello fue que una de las grandes leyendas del baloncesto español, Pau Gasol, quiso felicitarla públicamente a través de sus redes sociales. “Espectacular. Enhorabuena por esta temporada, Marta”, escribió el exjugador en diciembre.