La ovetense Beatriz Álvarez se volverá a presentar a las elecciones de la Liga F
La presidenta de la patronal femenina desde 2022 había presentado su dimisión en las últimas horas y se abre un nuevo proceso electoral
La Liga F podría volver a tener un representante asturiano a los mandos. La hasta ahora presidenta, Beatriz Álvarez, presentó su dimisión tras cumplir su primera legislatura en el cargo y, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la ovetense volverá a presentarse a las siguientes elecciones para continuar con su proyecto.
Para ello, la Liga F ya ha abierto un nuevo proceso electoral para la elección de la junta gestora, compuesta por tres clubes. Serán estos los que marquen los plazos para las siguientes elecciones, donde la ovetense espera sentirse legitimada y contar con el apoyo de los 16 clubes para seguir avanzando durante los próximos cuatro años.
Beatriz Álvarez Mesa inició su trayectoria como jugadora y más tarde asumió la presidencia del Oviedo Moderno, entidad que consolidó como un referente del fútbol femenino en Asturias. Formó parte de la directiva de la RFFPA y posteriormente fue nombrada Directora General de Deporte del Principado de Asturias, cargo desde el que accedió a la presidencia de la Liga F en 2022. Ahora buscará conseguir el apoyo necesario para afrontar su segunda candidatura.
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