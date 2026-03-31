La pelea por salvarse en el grupo asturiano de Tercera Federación, al rojo vivo a seis jornadas del final

Quedan seis jornadas y la pelea por mantenerse en Tercera Federación está que arde. Son tres los puestos que condenan con seguridad al descenso a Primera Asturfútbol y pueden ser hasta cinco en función de los asturianos que bajen de Segunda Federación. Si es uno se compensa con el que sube como primero, si son dos baja el cuarto por la cola de Tercera y si fueran tres, el quinto.

La pelea tiene ahora a cinco implicados, dando prácticamente por salvado al Avilés Stadium, que le saca ocho puntos al Gijón Industrial, antepenúltimo, aunque el conjunto del Muro de Zaro tratará de sumar lo más posible para evitar caer a una posición que se pueda ver implicada en esos arrastres. En el otro lado, el Titánico, colista, intentará agotar sus opciones de salvarse, pero, con once puntos, a trece de la salvación, cuando quedan solo dieciocho por disputarse, tiene prácticamente imposible mantenerse la próxima temporada en Tercera Federación.

Los otros cuatro sí que mantienen todas sus opciones intactas para esa lucha por al menos evitar acabar en esas tres últimas plazas. El Tuilla, que hasta hace dos jornadas parecía también abocado al descenso, ha resucitado con dos grandes victorias. La primera, por 1-0, nada menos que ante el Sporting Atlético, uno de los gallitos de la categoría; y la segunda, esta pasada jornada, por 0-2, en el campo de un rival directo como es el Gijón Industrial, al que metió en puesto de descenso. El equipo de Ricardo Bango tiene ahora por delante un calendario amable, recibiendo primero a un Llanes que apenas tiene nada en juego, visitando a un rival directo como el Navarro y recibiendo al Titánico, que puede estar descendido a esas alturas. Más difícil lo tendrá en las dos últimas jornadas, ante Llanera y Caudal.

El Gijón Industrial, con 22 puntos, está a dos del Navarro, que es ahora el que marca la salvación, equipo al que visitará en la próxima jornada. Duelo clave el que se va a disputar el jueves (17:00 horas) en Tabiella. Tras ese encuentro recibe al Siero, visita al Caudal, disputa en casa el derbi ante el Ceares, visita al Mosconia y recibe al Colunga en un difícil calendario.

Duelo directo y calendarios decisivos por la permanencia

El Navarro tiene unos partidos a continuación que pueden ser decisivos: recibe al Indus y al Tuilla en casa. A partir de ahí, visita al Siero, recibe al Caudal, visita al Ceares y acaba recibiendo al Mosconia.

Noticias relacionadas

Por último, el Lenense, quizás el equipo en mejor momento de todos los que se están jugando la permanencia, que ha sumado diez de los últimos doce puntos disputados, es también el que tiene que afrontar un calendario más difícil, sin enfrentamientos directos y con muchos rivales de la parte alta de la tabla. Visita al Caudal, recibe al Ceares, visita a un Mosconia que se puede estar jugando clasificarse para la promoción de ascenso, recibe al Colunga, visita a L’Entregu y concluye jugando en casa contra el Sporting Atlético.