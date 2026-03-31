El piragüismo brilla con luz propia en la Gala del Deporte Asturiano: “Al bajar el Sella nos sentimos como futbolistas”

El piragüismo fue el gran triunfador en la 41.ª edición de la Gala del Deporte Asturiano con un triplete que refleja su importancia en la región. La gijonesa Sara Ouzande y la naviega Lucía Val, campeonas del mundo de K-4 en Milán, brillaron con luz propia en el auditorio Príncipe Felipe, donde siete años después una mujer -en este caso dos- se erigió como mejor deportista asturiana de la temporada. El Descenso Internacional del Sella, una competición de referencia a nivel internacional, se llevó el galardón a la mejor prueba y la Federación Asturiana de Piragüismo se consagró como la mejor en el Principado. También tuvo su reconocimiento el Real Oviedo, que logró el premio al mejor club del 2025. Una tarde intensa con grandes homenajes y reconocimientos a los mejores deportistas asturianos.

La capital del Principado acogió la fiesta del deporte asturiano casi una década después. El evento, organizado por la Dirección General de Actividad Física y Deporte y la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias (APDPA), rozó el lleno en esta edición, que contó con varias novedades en cuanto a los galardones y con un fondo benéfico: una donación solidaria de 1.500 euros a la asociación ELA Asturias para seguir luchando contra la enfermedad.

Sara Ouzande y Lucía Val, mejores deportistas del 2025

Lo mejor quedó para el final, con la entrega de los premios a las mejores deportistas de 2025 a las piragüistas Sara Ouzande y Lucía Val. "Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Fuimos campeonas mundiales en agosto, pero antes hubo muchos meses de preparación", expresó la gijonesa; mientras que Val destacó un "cambio de mentalidad que fue clave". Ambas siguen celebrando su éxito, pero se muestran ambiciosas de cara a lo que viene: "Intentaremos igualar esta temporada", apuntó Ouzande.

La APDPA también reconoció el gran año de otros deportistas asturianos que se llevaron los accésits: la jugadora de baloncesto Iyana Martín, mejor jugadora joven de la Euroliga, y el luchador de artes marciales mixtas Joel Álvarez, consolidado en el peso wélter en la UFC. Este último no pudo asistir al evento por estar preparando una nueva prueba, fijada para el mes de mayo, pero agradeció el reconocimiento a través de un vídeo. "Estoy muy contento, nunca esperaba estar en este tipo de galas".

El piragüismo también destacó en uno de los nuevos galardones otorgados por la APDPA. El Descenso Internacional del Sella fue reconocido como el mejor evento deportivo del 2025 y el presidente del CODIS, Juan Manuel Feliz, fue el encargado de recogerlo. "Es un día súper especial para los que conocemos esta prueba desde pequeños", dijo Feliz, mientras que el presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz, expresó que "no hemos encontrado a ningún piragüista que no sueñe con ganar el Sella" y que "es la única competición en la que nos podemos sentir como un futbolista" por toda la gente que se acumula. Para completar el triplete, la Federación Asturiana recibió el galardón a la mejor organización tras un año de récord con 130 medallas.

El Real Oviedo, mejor club del año

También fue un año histórico para el Real Oviedo, que con su triple ascenso (primer equipo, filial y femenino) se llevó el premio al mejor club del 2025. Su presidente, Martín Peláez, fue el encargado de recogerlo y puso en valor una temporada que quedará grabada para siempre en la retina de los oviedistas. "Una cuando recuerda esas imágenes se llena de nostalgia. Fue un año soñado después de tantas temporadas de sufrimiento y pudimos darle a la afición una alegría. En el fútbol siempre hay altas y bajas, pero ahora hay que aprender de los errores", comentó el dirigente mexicano.

Cote y Luis Enrique, también premiados

Gracias a su excelente temporada con el PSG, Luis Enrique logró el premio al mejor entrenador del 2025 superando a Miguel García (piragüismo) y Raúl Entrerríos (balonmano). "Ha sido un año único e incomparable en cuanto a resultados y objetivos. Me hace mucha ilusión ser reconocido en mi tierra", expresó el gijonés. También José Ángel ‘Cote’ obtuvo su reconocimiento por su gran trayectoria, con más de 450 partidos en la élite. "Cuando empecé nunca me lo hubiese imaginado. Gracias a todos los equipos que me dieron la oportunidad, en especial al Sporting porque me lo ha dado todo. Siempre lo he llevado en el corazón y sin ellos no habría llegado hasta ahí".

En el acto, donde se reunieron personalidades del ámbito político y deportivo, también se presumió de cantera. Asturias está bien representada con el ciclista Benjamín Noval, que gracias a sus grandes éxitos en el 2025 -campeón de España en ciclocross y en ruta- se proclamó como la promesa del año. También se llevaron el accésit el jugador de baloncesto Andy Huelves, y los de balonmano Jorge Martínez y Lucía Calleja.

Otra de las novedades fue el premio a la mejor labor directiva, donde Pepe Rionda fue homenajeado por su gran trabajo durante décadas en el Confía Base Oviedo. Por otro lado, el galardón Mujer y Deporte fue para la trece veces campeona del mundo de Pentatlón Natalia Santa Bárbara, que reivindicó el papel de la mujer en el deporte. "Tenemos que ser un reflejo y que las niñas nos vean como un ejemplo. Empezamos desde crías, trabajamos duro y aprendimos con disciplina. Esos son los valores que hay que trasladar en el mundo del deporte", subrayó.

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También recibieron su reconocimiento la Fundación del Sporting Marea Rojiblanca (por sus valores humanos), el Ceares (por sus labores de inclusión) y Carmen López (quien logró una medalla de plata en el Mundial de vela adaptado sin haberlo practicado antes), entre otros. La consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Ana Vanesa Gutiérrez, asistió al acto en sustitución del presidente del Principado, Adrián Barbón, ausente por indisposición. Durante su intervención, destacó "la diversidad y la excelencia del deporte en Asturias" y reconoció el nivel de los mejores deportistas de la región. El encargado de cerrar el acto fue el presidente de la Asociación de Prensa Deportiva de Asturias, Manfredo Álvarez, quien aprovechó para enviar un cariñoso afecto a la familia de Víctor Fernández-Miranda, expresidente del Langreo que falleció en la tarde de ayer.