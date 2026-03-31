Raúl Lobaco, capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto: "En el Palacio de los Deportes jugamos con seis"
Dan Duscak, base del conjunto asturiano, que encadena seis victorias seguidas: "Estamos ya pensando en Alicante y en ganar otra vez"
El Alimerka Oviedo está en una situación espectacular en Primera FEB, encadena seis victorias seguidas y se ha metido de lleno en la pelea por el play-off de ascenso a la ACB, con opciones de hacerlo incluso con el factor cancha a su favor. Una situación envidiable que dos de sus jugadores más importantes, Dan Duscak y Raúl Lobaco, celebraban ayer durante la visita al campus que organiza el club en Semana Santa.
El capitán del equipo, Raúl Lobaco, uno de los grandes protagonistas del triunfo del pasado sábado ante el Hestia Menorca, anotando 18 puntos y siendo el más valorado del OCB, reconocía que están "en un buen momento": "Tenemos que aprovechar este subidón y sumar primero la victoria de Alicante (el domingo, a las 12:00 horas)". Un partido en el que además les toca regresar a casa tras dos partidos a domicilio: "Jugar en casa es como jugar con seis, así que animo a todo el mundo a que venga el domingo al Palacio a animarnos y a empujarnos hacia otra nueva victoria".
Otro de los que está en un gran momento de forma es Dan Duscak, que, como Lobaco, está en su tercera temporada consecutiva en el equipo de Oviedo. El base esloveno confirmaba que están "muy bien" y comentó que ante el Hestia Menorca hicieron "un partido muy serio contra un gran rival". Pero esa victoria queda ya en el pasado: "Ahora estamos pensando ya en el próximo partido y espero que la gente venga al Palacio a vernos". Ellos tratarán de corresponder a esa afluencia con otra nueva victoria: "Espero que vengan para vernos ganar otra vez". Por eso, insiste en que ya solo hay una cosa que ocupa su cabeza: "Estamos pensando en Alicante".
A por la mejor racha de su historia
Una victoria el domingo supondría conseguir la mejor racha de la historia del club en esta categoría, marca que igualaron ganando en Menorca para lanzarse a los puestos altos de la clasificación.
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