El Alimerka Oviedo se encomienda al Palacio para conseguir un récord histórico

El Alimerka Oviedo Baloncesto quiere más. El conjunto carbayón vive uno de los momentos más dulces de los últimos años y este domingo tendrá ante sí una oportunidad para seguir haciendo historia. En juego está su mejor racha de victorias en Primera FEB, actualmente fijada en seis tras el triunfo de la semana pasada ante el Hestia Menorca. Después de dos salidas consecutivas, el equipo de Javi Rodríguez regresa al Palacio (12:00 horas), donde buscará hacerse fuerte ante uno de los equipos más punteros, el HLA Alicante, séptimo clasificado y con una victoria menos en su casillero. “Estamos en un buen momento de juego, jugando bien, defendiendo bien y por ahí es por donde tenemos que seguir nuestra línea”, explica Javi Rodríguez, el técnico del equipo.

El entrenador del Alimerka Oviedo destacó el buen trabajo de los suyos durante la semana y quiso quitarle peso al brillante momento que vive el equipo en este tramo de la temporada. “Está bien que la gente esté contenta y esas victorias, pero no sirven de nada para el siguiente partido. Lo que te dan estas rachas es confianza, pero lo que no podemos es confiarnos. Son dos cosas muy diferentes”, avierte Rodríguez.

Desde la derrota ante el potente Palencia (61-76), allá por mediados de febrero, el Alimerka Oviedo no ha vuelto a caer. Tizona, Cartagena, Melilla, San Sebastián, Bahía San Agustín y Menorca fueron las víctimas de un equipo que cada vez está más consolidado en los puestos de play-off de ascenso a la élite (al inicio de la jornada cuarto), incluso con opciones de hacerlo con el factor cancha a su favor. Ese último y meritorio triunfo en Menorca (65-72) permitió al Alimerka Oviedo igualar su mejor racha en esta categoría, que lograron precisamente en la primera etapa del técnico gallego en el banquillo azul, entre las jornadas 23 y 28 de la temporada 2018-19.

Pero prolongar esa racha no será una tarea fácil. El Alicante tratará de ganar puestos en la tabla y podría igualar a 15 victorias a los ovetenses en caso de asaltar el Palacio. “Es un partido muy difícil. Creo que es el cuarto equipo con mejor eficiencia ofensiva en el tiro”, comienza analizando Rodríguez, quien se deshizo en elogios hacia su próximo rival. “Tienen muchísimo talento, jugadores con mucha calidad y grandes tiradores. Son muchos argumentos que si no somos capaces de contrarrestar costará ganar”, admite, aunque tiene bien preparado el encuentro. “Sabemos lo que tenemos que hacer y, sobre todo, lo que no queremos que ellos hagan”.

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Se espera una gran entrada en el Palacio

Para mantener la fiesta, el Oviedo Baloncesto se agarra a su jugador número seis: el Palacio, donde se espera otra gran entrada para apoyar al equipo en esta recta final de temporada. “Lo digo desde el principio del año, que el Palacio sea el mismo ambiente que había en Pumarín, pero con 5.000 personas. Ese es nuestro objetivo, ese es el gran éxito de este año del club y del equipo. Que la gente venga, que vean más de 4.000 personas cada partido”, dice orgulloso de un pabellón donde quiere que “la gente apriete y esté encima para que nos den ese plus que necesitamos”. Con ellos buscarán seguir haciendo historia esta temporada.