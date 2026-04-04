El Círculo Gijón Baloncesto cae ante el colista y su descenso está muy cerca de consumarse

Solo un milagro puede salvar al Círculo Gijón Baloncesto del descenso a Tercera FEB. El conjunto de Nacho Galán viajaba a Navarra con la consigna clara de ganar y dar continuidad al triunfo de la semana pasada, pero acabó cayendo derrotado ante el colista, el Castillo de Gorraiz Valle Egüe, un equipo que no tenía nada en juego ayer con su descenso ya confirmado.

Los gijoneses perdieron en un choque igualado hasta el final (83-81) en el que llegaron a ir por delante al último y definitivo cuarto, pero el conjunto navarro terminó siendo superior. A falta de 18 segundos para el final, el Círculo estaba uno arriba en el electrónico, pero un triple de Lacunza a falta de nueve puso por delante a los locales, que supieron defender bien el último ataque a la desesperada de los de Nacho Galán. Da la casualidad que uno de los mejores jugadores del partido fue el base Fabio Santana, que jugó en dos etapas en el Alimerka Oviedo Baloncesto.

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¿Qué tiene que pasar para certificar el descenso?

Así, los peores presagios para el Círculo podrían confirmarse hoy: si el Jaén Paraíso Interior vence esta mañana al UEMC Baloncesto Valladolid, los gijoneses caerían a Tercera FEB a falta de dos jornadas para el final de la competición regular. En caso de que el cuadro andaluz no gane, al Círculo aún le quedaría una última bala y se la jugaría ante la Cultural Leonesa y el Ponferrada.