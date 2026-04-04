El Lealtad logra una sufrida victoria ante el Astorga y se aferra a la salvación

El Lealtad de Villaviciosa se llevó tres puntos importantes que le permiten seguir soñando con la permanencia tras derrotar al Atlético Astorga por 3-4, aunque sufrió más de lo esperado porque llegó a ir ganando por 0-4 a los 58 minutos, pero los locales, que al final se quedaron con ocho jugadores por las expulsiones de Sellés, Jesu y David Álvarez, llegaron a anotar tres goles. Así, el conjunto maliayo se coloca a nueve puntos de la salvación a falta de lo que hagan el resto de sus rivales este domingo.

Los asturianos salieron muy centrados, dominantes sobre todas las facetas del terreno de juego y llevando el control. Así, al minuto 6 tuvo una ocasión inmejorable que Jaime, solo ante el portero, lanzó alto. Fue el primer aviso de un partido en el que el Lealtad buscaba el triunfo y el Astorga parecía que intentaba defenderse y que no existía sobre el terreno de juego. Así, a los 11 minutos, Llamazares tuvo que emplearse a fondo para, en una parada espectacular, evitar que Yerpes adelantara al Lealtad. Prácticamente al Astorga no le duraba nada el esférico. Ese dominio, especialmente con un juego muy certero por las bandas, posibilitaba que a los 35 minutos, en una jugada que nacía por la banda izquierda, con un centro que no pudo atajar Jony y que luego se comió el portero Llamazares, Jaime anotaba el 0-1 aprovechando esos fallos en cadena de la defensa maragata.

Apenas seis minutos más tarde, Nico Pereira, desde lejos, tras superar a su marcador con un chut lejano, marcaba el 0-2. Era el premio justo a los méritos que estaban contrayendo los dos equipos, con un Lealtad jugando a su antojo y un Astorga al que no le salía nada y que fallaba en todas las líneas de juego. Así, en el minuto 45, volvió a marcar el Lealtad, esta vez por Omar Hernández, con otro lanzamiento lejano aprovechando otro fallo en cadena de la defensa del Atlético Astorga, cerrando con un 0-3 la primera parte que incluso pudo ser peor para los astorganos, que nunca estuvieron sobre el terreno de juego. Les faltó intensidad, algo que sí tuvo el Lealtad, que sabía que se estaba jugando sus opciones de mantener la ilusión de la salvación y que, al menos en los primeros 45 minutos de juego, ha sido muy superior a su rival.

El Lealtad sufrió en la segunda mitad

En la segunda parte comenzó con una situación completamente distinta con el equipo Astorga, al que los cambios le dieron un poco de vida con tres sustituciones de una tacada. A pesar de todo, el Lealtad casi sentenció el partido con el 0-4. Jaime, en una jugada en la que fallaba la defensa del Atlético Astorga, conseguía marcar en el minuto 58.

Ya todo se preveía como partido finiquitado y tres puntos en el zurrón, pero fue todo lo contrario, porque el Lealtad tuvo que sufrir todavía mucho para conseguir su objetivo, ya que en el minuto 60, Cervero aprovechaba un fallo de la cobertura del Lealtad para acortar distancias. Ese gol dio alas al Astorga, que, a pesar de que tres minutos más tarde se quedaba con un jugador menos por la expulsión de Sellés con roja directa, intentaba por todos los medios, acelerando el partido, poner nervioso al equipo asturiano, que reculó un poco y dio más balón al Atlético Astorga, y eso le dio vida a los maragatos, que en el minuto 66 lograban en una contra poner el 2-4 por medio de Albertín.

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El partido estaba más abierto. El bloque astorgano lo intentó por todos los medios. Al bloque asturiano le entró un poco los nervios, igualándose el encuentro, que se convirtió en un ida y vuelta que favoreció en cierta medida al Astorga, ya que en el minuto 72 Jesu conseguía poner el 3-4 en el marcador y abrir de nuevo el partido a cualquier opción. Incluso cuatro minutos más tarde, el Astorga tuvo un gol que al principio decretó el árbitro como tal, pero que el asistente le llamó para que lo anulara por una posible mano. Con la expulsión de Jesu por doble amarilla en el 93, el partido quedó completamente finiquitado. Al final, hubo una pequeña tangana, pero se quedó en nada.