Oviedo y Sporting, con seis equipos a un paso del título: así serán las finales de la Oviedo Cup

La Oviedo Cup afronta hoy su jornada decisiva con la disputa de semifinales y finales en varias categorías, con protagonismo destacado para los equipos asturianos, especialmente Real Oviedo y Sporting, que aún mantienen opciones de título en varios cuadros.

En categoría oro, los juveniles sub-19, las semifinales se jugarán a las 11.00 horas en las instalaciones deportivas Tensi. El Sporting se medirá al Eibar, mientras que el Deportivo Alavés se enfrentará al Real Oviedo Internacional, en una doble cita de gran nivel con presencia asturiana en busca de un puesto en la final.

En cadetes sub-16 ya no quedan representantes del Principado después de que ninguno superase los cuartos. Las semifinales serán Alcorcón-Celta y Deportivo-Real Sociedad.

En cadete sub-15, el Oviedo se quedó a las puertas de la final tras caer en semifinales frente a Boca Juniors (2-1) y el Sporting perdió ante el Espanyol en penaltis tras empatar en el tiempo reglamentario (1-1). Por ello, a partir de las 10:45 horas habrá derbi de consolación en busca del tercer puesto en el Luis Oliver.

El que sí consiguió el pase a semis fue el infatil sub-14 del Oviedo, que buscará el pase a la final ante el Valencia, a partir de las 9:30 horas en el Álvarez Rabanal. En infantil sub-13, el conjunto azul ya dijo adiós al torneo después de perder en semifinales ante el Valladolid por 1-2. Tampoco continúan en competición Oviedo ni Sporting, en alevín sub-12.

En alevín sub-11, el Sporting será el único representante asturiano en semifinales. El conjunto rojiblanco se enfrentará al Racing a las 10.00 horas en José Ramón Suárez. Donde ya hay presencia asegurada en la pelea por el título es en benjamín sub-9, categoría en la que el Real Oviedo disputará la final frente al Alcorcón a las 10.15 horas en Hermanos Llana.

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Además, en prebenjamín sub-8, el conjunto azul selló su pase al partido decisivo tras golear al Juventud Estadio por 7-1. La final se jugará a las 13.00 horas en Hermanos Llana ante el Asunción, que venció por 2-1 al Aravaca.