El Vetusta se atasca ante el Numancia y acumula cinco encuentros sin ganar
El filial carbayón no pasa del empate ante el Numancia (0-0) y podría colocarse a nueve puntos del ascenso directo si el Deportivo Fabril gana su duelo de este domingo
P. Portal
El Vetusta sigue sin arrancar y no pudo pasar del empate ante el Numancia, en un encuentro en el que hubo muy pocas ocasiones. La dinámica del filial del Oviedo ya es preocupante y de los últimos 15 puntos solo ha conseguido dos.
La primera parte se puede resumir en los dos primeros minutos de juego, donde llegaron las ocasiones más claras del encuentro. Primero con un disparo del visitante Héctor Peña que estrelló su remate en el travesaño y, después, la reacción del Vetusta con un disparo de Guille Berzal que obligó a intervenir al meta Iván Martínez, quien despejó con una buena intervención. Fue todo lo que dio el primer tiempo en cuanto a oportunidades, ya que a pesar de que el Numancia tuvo más el balón, ninguno de los dos equipos tuvo profundidad para acercarse al área rival. Una vez más, el Vetusta no contó con Pablo Agudín, convocado con el primer equipo para el duelo de hoy ante el Sevilla.
En la segunda parte, a pesar de los cambios introducidos por ambos entrenadores, la dinámica del juego se mantuvo y solo en el tramo final se animó. En el 80’, Miguel Narváez realizó una excelente intervención para evitar el tanto . El rechace le cayó a Álex Gil, que en una posición forzada desperdició una buena oportunidad para que los tres puntos se fuesen a Soria. Ya en el descuento, el Vetusta reclamó un penalti por agarrón a Óscar de la Hera, pero Vega Portilla no lo consideró así pese a las protestas carbayonas. Al final, tablas en un gris encuentro.
Así, el Vetusta, que la próxima semana afrontará un duelo regional en Miramar, se queda a seis puntos del líder, el Deportivo Fabril, que podrían ser nueve si el cuadro herculino vence hoy al Burgos Promesas.
Ficha técnica
Vetusta 0-0 Numancia
Oviedo Vetusta: Miguel Narváez (2), Adri Fernández (1), Marco Esteban (1), Adri Lopes (1), Martín-Gómez (1), Diego Tejón (1), Cheli (1), Lucas Antañón (1), Jaime Coballes (1), Guille Berzal (1) e Iker Gil (1).
Cambios: Lamine (1) por Lucas Antañón, min. 63. Enzo Pérez (1) por Diego Tejón, min. 69. Óscar de la Hera (1) por Iker Gil, min. 69. Castrillejo (1) por Guille Berzal, min. 79. Yahaya
Numancia: Iván Martínez (1), Alain García (1), Ian Oliveira (1), Carlos Gutiérrez (1), Fermín Ruiz (1), Moustapha (2), Cristian Delgado (1), Jannick (1), Héctor Peña (1), Juancho (2) y Jony (1).
Cambios: Álex Gil (1) por Héctor Peña, min. 67. Néstor Lucas (1) por Cristian Delgado, min. 67. Pablo Álvarez (1) por Jony, min. 79.
Árbitro: Vega Portilla (comité cántabro). Amonestó a los locales Diego Tejón, Lamine, Jaime Coballes y Martín-Gómez, y a los visitantes Fermín Ruiz, Alain García, Cristian Delgado y Jannick.
El Requexón: unos 350 espectadores, con presencia de unos 100 aficionados visitantes.
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