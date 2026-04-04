Víctor Gutiérrez, el gijonés que domina España con cuatro oros consecutivos en un arte marcial china: “Es una locura”

No uno, ni dos, ni tres, sino cuatro. Esas son las veces que Víctor Gutiérrez se ha proclamado de manera consecutiva campeón de España en una modalidad de wushu, conocida como light sanda. Se trata de un tipo de arte marcial china de la que se enamoró hace años por su "versatilidad". Además, esta hazaña la ha logrado en cuatro categorías distintas de peso, siendo está última en el superior a 90 kilos. "Estoy muy contento porque solía competir por debajo de 80 y, aún así, este año conseguí ganar todos mis combates en peso pesado", confiesa.

Gutiérrez comienza explicando que el wushu es lo que se denomina erróneamente como "kung fu" en el mundo occidental. Desde pequeño formó parte de las artes marciales: practicó taekwondo, kick boxing y otras modalidades. "Empecé muy joven, pero no encontré ninguna que me llenara". Hasta que conoció el wushu y, concretamente, el light sanda, un estilo de combate que combina golpes con derribos y proyecciones. "Cuando lo descubrí me encantó. Es muy variado y siempre me llamó la atención porque hay gente muy buena en una modalidad, pero no suele haber luchadores que compitan en todas. Yo dije que prefería ser bronce en las tres que campeón en una sola. Y, por ahora, me ha ido bien", explica.

El gijonés, de 34 años, logró numerosos éxitos a nivel nacional, aunque no fue hasta 2022 cuando llegó su gran oportunidad: la Copa Mundial que se disputó en Roma, donde consiguió un oro en formas, otro en lucha y una plata en combate. Un hito que consiguió refrendar a nivel nacional con cuatro primeros puestos desde 2023 en los Campeonatos de España. "Estoy encantado porque además suelo ser de los más veteranos. Esto es un motivo de superación y una forma que tengo de mantenerme en forma. Quiero seguir compitiendo", dice.

Además de su faceta como competidor, Víctor Gutiérrez también tiene su propia escuela, llamada Zen, donde lleva once años al frente y la especialidad es el wushu. Allí se reúnen cerca de 100 alumnos, y cada vez son más, por lo que no siempre es sencillo compaginar todas sus labores. "La verdad que es una locura. Muchas veces tienes que estar centrado en preparar a gente y después lo último que apetece es prepararse a uno mismo, pero como me gusta le echas ganas", asegura.

El wushu es un deporte destacado en países como China, Rusia o Irán, aunque Gutiérrez destaca la mejoría en Europa. "Hay países potentes como Croacia". Sobre España, el gijonés entiende que "está en proceso de crecimiento". "Yo he asistido a Nacionales en los que ha habido más de 130 luchadores", explica. Además pone en valor el nivel en el Principado, cada vez mejor. "Asturias está empezando a salir y a ganar muchos campeonatos de España", afirma.

Noticias relacionadas

Y, pese a tener cuatro oros consecutivos en su palmarés, Víctor Gutiérrez ya piensa en lo que viene por delante.. "Me gustaría conseguir la quinta el año que viene", reconoce, aunque antes centrará sus fuerzas en el Campeonato de Europa de Lyon (Francia), que se celebrará del 5 al 11 de mayo. Allí defenderá el oro que consiguió en 2024 en lucha tuishou con el objetivo de seguir dejando al Principado en lo más alto.