Víctor Holguera se jubila del fútbol base tras más de 50 años ligado a los banquillos de Gijón

Empezó como entrenador del Estudiantes y, tras más de 50 años en la brecha, se jubila del fútbol. Víctor Manuel Holguera Bravo (La Roca de la Sierra, Badajoz, 1954), hasta ahora coordinador del Club Deportivo Arenal, pone punto y final a su etapa en el fútbol base. Su adiós va de la mano de Víctor Manuel Martínez, quien hace unos días cedió la presidencia del club gijonés a José Luis Ampudia. "Hay que dar paso a la juventud", confiesa, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, un clásico del fútbol base gijonés. La retirada de Holguera supone el cierre de una etapa con uno de los nombres más reconocibles del fútbol base gijonés.

A sus 71 años, Víctor Holguera deja Arenal después de una trayectoria dilatada en la que ha pasado por varios de los clubes más relevantes en Gijón, como Estudiantes, Veriña, Inmaculada, Roces, Gijón Industrial y, en los últimos años, el propio Arenal. "Ha sido para mí un gusto y una alegría poder disfrutar de lo que más me gusta, del fútbol", señala. En esa mirada atrás, también reivindica el sentido de su trabajo: "Mi alegría y mi ilusión siempre fue ayudar al fútbol, ayudar a los chavales a hacer el deporte que les gustaba, formar personas a través del deporte".

Holguera ha sido, además, uno de esos hombres de club que han dejado huella en distintos proyectos. En Veriña, recuerda haber llevado a Juanele desde el Roces, en una de tantas historias de captación y seguimiento de talento que han marcado su carrera. En la Inmaculada vivió una etapa especialmente larga y fructífera. En Roces, donde desembarcó con la inauguración del campo de hierba sintética, participó en uno de los periodos de mayor crecimiento de la entidad.

Su despedida del Arenal llega, además, con otro hito inevitable: el de la Gijón Cup. Holguera fue uno de los impulsores de este torneo, nacido desde el fútbol base gijonés con la intención de dar actividad, visibilidad y también recursos a los clubes modestos. El ya excoordinador reivindica esa vocación organizativa que le acompañó durante años y vincula la Gijón Cup con su empeño constante por crear eventos que ayudasen a sostener a las entidades más pequeñas. "Siempre fui una persona a la que le gustaba, en los parones de competición, realizar campus deportivos o torneos para hacer posible que los clubes modestos pudieran llegar con sus presupuestos hasta final de año", explica.

El Arenal abre una nueva etapa tras la retirada de Holguera

Ese discurso encaja con la imagen que Holguera ha proyectado durante décadas en Gijón: la de un hombre discreto, de carácter tranquilo, observador, con el fútbol como forma de vida y la formación como bandera. Su trayectoria le sitúa como uno de los veteranos más respetados del fútbol formativo asturiano. Ahora, el Arenal abre una nueva etapa en su estructura deportiva con nuevos responsables. Marino Solares y Rubén Suárez son ya los nuevos coordinadores de fútbol de campo y Sergio Donoso, del fútbol sala. Queda la huella de Víctor.

Noticias relacionadas

La cuarta edición de la Gijón Cup

La cuarta edición de la Gijón Cup se completó esta tarde en el campo de El Tragamón, en un torneo internacional organizado por el Club Deportivo Arenal. Desde el pasado jueves, compitieron un total de 54 equipos en distintas categorías de fútbol sala y fútbol 8, con las finales como colofón de la última jornada de la competición. En categoría infantil, el Veriña se proclamó campeón tras imponerse con claridad al Manuel Rubio por 5-0. En alevines, el Gijón Industrial derrotó a la Escuela de Mareo por 3-1, mientras que en fútbol 8 benjamín (2016) el Marino Sport superó al Alcázar por un contundente 5-0. En las categorías de fútbol sala benjamín y prebenjamín, el desenlace se resolvió mediante un sistema de tres en uno. En benjamines fue campeón el Industrial, seguido de Arenal y Fabril. En prebenjamines, primero fue el Mosconia, seguido de Arenal y Mareo.