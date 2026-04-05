El Alimerka Oviedo Baloncesto es un rodillo: gana a Alicante y logra la mejor racha de su historia (76-74)

El Alimerka Oviedo es un avión en pleno vuelo, una aeronave que ha puesto velocidad de crucero hacia el play-off de ascenso a la ACB y que parece no querer parar hasta alcanzar lo que, para uno de los presupuestos más bajos de la categoría, sería una gesta decomunal.

Un equipo con una fe inquebrantable

Este OCB es un equipo con una fe inquebrantable, algo que se puede comprobar cuando Dan Duscak, el base del equipo, uno de los más pequeños en estatura, se deja el alma por un rebote en ataque fundamental en un momento en el que todo estaba en el aire, cuando el partido podía caer de cualquier lado, echándole toda la casta, que es mucha, que tiene el esloveno, uno de los líderes de un equipo que este domingo hizo historia en el Palacio de los Deportes.

La mejor racha de su historia en Primera FEB

El OCB sumó su séptima victoria consecutiva, lo que supone la mejor racha de su historia en Primera FEB, y tiene en la mano la clasificación para el play-off de ascenso a la ACB. De hecho, ahora pelea incluso por hacerlo con el factor cancha a su favor. Está en muy buena posición para conseguirlo. Este OCB sueña a lo grande en una temporada que será difícil de olvidar. Por la llegada al Palacio, donde cada jornada acuden más de 4.000 aficionados —en este partido fueron 4.332—, y porque este equipo es de los que da gusto ver, de los que se lo dejan todo en la cancha y lo hacen jugando bien al baloncesto y sumando victorias. Llevan ya ocho en la segunda vuelta, las mismas que en toda la primera, siendo sin duda la gran revelación de esta campaña en una categoría tan complicada como la Primera FEB.

Un inicio muy cuesta arriba

Las cosas pintaban mal para el OCB en el principio del encuentro, con Lobaco cargado con su segunda falta cuando aún no habían pasado ni dos minutos de juego, sin acierto en el tiro exterior —acabaron la primera parte con un triple de dieciséis intentos— y con un Alicante que encontraba con comodidad buenas posiciones para anotar. Sufría Oviedo, que en el primer cuarto recibió 25 puntos, muchísimos para este OCB.

Oviedo seguía vivo antes del descanso

En el segundo parcial seguía Oviedo sin encontrar su ritmo, si bien fue capaz de subir un punto en defensa, pero seguía sufriendo en ataque. A pesar de todo, un par de buenas acciones de Parham y Townes dejaron el partido en una situación en la que el equipo local aún tenía perspectivas de pelear por un partido que no había ido por donde le interesaba (31-38). Encima, Calvin Hermanson, el único que había sido capaz de anotar de tres, se había lesionado y no pudo regresar a la cancha.

El tercer cuarto cambió el partido

Todo cambió en el tercer cuarto, cuando se vio a otro OCB, a ese que vuela sobre el parqué, que se adelanta al pase del rival, que corre, que engancha al público, que tiene en Townes y Parham a dos auténticos puñales, que defiende como pocos en Primera FEB y que tiene a un entrenador, Javi Rodríguez, que supo leer la situación para poner a tres manejadores, Parham, Townes y Duscak, en pista, con Lobaco de falso cuatro y Cosialls al cinco. No supo Alicante enfrentarse a esa situación y a 2:48 del final de ese tercer parcial iba ya siete arriba (57-50). El triple con el que se logró fue de Jorge Arias, el canterano del OCB, que se marcó otro partidazo. Y van unos cuantos de este chaval que le amargó el partido a todo un Mike Torres.

Álex Jordá sostuvo al Alicante

El jugador de Alicante Álex Jordá no estaba dispuesto a entregarse y, agarrado a su acierto, el conjunto levantino se sujetó al partido, que llegó al último parcial solo dos arriba (57-55) para los locales. Golpearon en el inicio del último parcial Dan Duscak, Lobaco y Townes para elevar la renta a once puntos (66-55) a 7:59 del final. Pero contestó de nuevo Jordá para hacer creer a su equipo, que supo encontrar buenas situaciones para anotar y que dio un paso adelante en defensa (66-62) cuando quedaba todavía mucho por jugarse (6:15).

Larsen y Faure entraron en escena

Hacía la goma el equipo alicantino, con un OCB que insistía en jugar con tres manejadores, y aparecía Larsen para fabricarse sus canastas bajo el aro, a pesar de las buenas defensas de Cosialls. El propio Larsen anotó uno de los dos tiros libres que tuvo a 55 segundos del final para poner el marcador en un pañuelo (72-71) y Faure, con otra de las grandes armas del conjunto asturiano, el rebote, anotó una canasta clave (74-71).

Final de infarto en el Palacio

Como si buscara el infarto del público ovetense, Torres empató el encuentro a 74 a 32 segundos del final. Le dio Oviedo el balón a Townes, que se fue como una exhalación hacia el aro y lo que parecía una canasta fue sancionado con un pie de Larsen. Posesión para Oviedo, con 19 segundos y con el partido empatado. Townes, el mejor del partido, con otra exhibición de 27 puntos y 38 créditos de valoración, recibió una falta y anotó los dos tiros libres para poner el 76-74 en el marcador. Pero quedaba mucho: diez segundos eternos.

Ganó la defensa del Oviedo

El balón se lo quedó en las manos Mike Torres, dominicano como Townes, otro talento natural que no quiso saber nada de una prórroga. La defensa de Oviedo contra la clase del base del HLA Alicante. Ganó la defensa. Pudo ganar el talento, pero a este OCB le sale todo porque lo pone todo en la pista para que así sea. Nueva victoria del equipo de Oviedo y delirio en una grada que se tiene que rasgar los ojos para creerse lo que está viendo.

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