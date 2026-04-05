Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto tras ganar al HLA Alicante: "Llevar siete victorias seguidas es algo increíble"

Así ha analizado Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, la victoria de su equipo por 76-74 ante el HLA Alicante, que es la séptima consecutiva, lo que supone la mejor racha del club en su historia en Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto español.

1. Valoración general de la victoria

"Contento por la victoria, contento por hacer feliz a nuestra gente, contento por ganar a un muy buen equipo, que se ha visto que juega muy bien, que tiene mucho potencial ofensivo y que defensivamente nos ha puesto las cosas difíciles, no han querido dejarnos entrar en nuestras fortalezas.

El resumen es que cuando no jugamos a nuestro nivel de dureza y de intensidad, somos un equipo más. Creo que el primer cuarto no estuvimos a nuestro máximo nivel de intensidad, de energía, y entonces ahí se vio realmente la calidad que tiene Alicante. Muchísima calidad y, en un momento en que han jugado cómodos tanto en bloqueo directo como en las situaciones de uno contra uno, no han fallado. No han fallado por casualidad, porque es el cuarto equipo de la liga con mejor eficiencia en el tiro, después de los tres de arriba, con lo cual sabíamos de la dificultad y no hemos entrado bien en el partido.

En el segundo cuarto hemos mejorado el nivel de intensidad, hemos encontrado jugadores que han subido el tono y, bueno, por una decisión no muy acertada al final nos vamos siete abajo, que es lo mejor de la primera parte: el resultado.

A partir de ahí, la segunda parte sí que se ha visto al verdadero Alimerka Oviedo, donde hemos jugado con los tres pequeños, donde hemos subido el nivel de intensidad con Raúl al cuatro, hemos hecho un muy buen trabajo en el uno contra uno, en el bloqueo directo. Todo lo mal o bien que no habíamos hecho en el primer cuarto, lo hemos hecho en el tercer cuarto.

Al final del partido hemos mantenido una ventaja más o menos cómoda de 10-12 puntos, pero nos han metido un par de canastones, nosotros hemos fallado un par de situaciones fáciles, así que nos hemos ido al final del partido otra vez a ganarlo desde la defensa. Y la última jugada sacamos al equipo más grande que teníamos para defender esa situación con el cambio y hemos obligado a hacer un tiro forzado.

Lo he dicho: una victoria de muchísimo valor, de muchísima importancia y una victoria que nos hace hoy un poquito más felices".

EN IMÁGENES: Los mejores momentos de la séptima victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto en el Palacio de los Deportes / Irma Collín / Irma Collín

2. El momento del equipo y la racha de victorias

"Sí, lo dije otro día. Creo que se están haciendo muchas cosas bien desde que empezamos, y lo dije desde el trabajo que hicimos en verano, desde la pretemporada, desde que después de esos pequeños vaivenes con los jugadores, a raíz de fichar a Márques, las piezas encajaron.

Creo que desde ese momento el equipo hace las cosas muy bien, a veces ganando y a veces perdiendo, pero creo que eso es mérito obviamente de los jugadores, del trabajo diario que hacen, de creer en lo que planteamos, de creer en el staff, de creer en ellos mismos, en sus compañeros.

Al final, siempre es una consecuencia de lo que tú haces y llevar siete victorias es algo increíble, es por lo bien que lo has hecho durante mucho tiempo. Estamos en un momento bueno, un momento de confianza. Obviamente las victorias te dan confianza, pero no nos puede dar más que confianza.

A partir de ahora a descansar esta tarde y mañana a pensar otra vez en el partido siguiente contra Fuenlabrada, que es otro rival con muchísimo talento y que nos pondrá las cosas difíciles otra vez en el Palacio".

3. El ambiente del Palacio y el papel de la afición

“Sí, claro. Al final nosotros somos lo que transmitimos y es cierto que al principio salimos un poco fríos y a veces cuesta entrar en el partido, pero el público siempre está ahí y está claro que cuanto más le das, más te dan.

Lo he dicho: en un Palacio otra vez abarrotado, con muchísima gente, con muchísimo ambiente, ayudándonos mucho en los momentos complicados, como siempre, y disfrutando de los buenos momentos".

“El Palacio ha sumado desde el primer día. Tenemos la gran suerte de tener un campo donde pueden venir, vienen actualmente 4.000 personas, y nuestro objetivo es que cada día seamos más, que cada día venga más gente a ver un espectáculo.

Y ha sido un espectáculo. Incluso hubiese sido un espectáculo, no lo digo por nosotros, sino por el baloncesto en general: aquí se está viendo muy buen baloncesto y es un gran espectáculo en el que cada día la gente viene a disfrutar. Por eso me alegro por la victoria, por hacer un poquito más feliz a toda la gente que ha venido al Palacio y, sobre todo, por animar a que más gente venga a disfrutar de los partidos de baloncesto".

4. Por qué el equipo sufrió en el inicio

"Yo creo que las dos faltas de Raúl nos han condicionado un poco, porque Raúl es el termómetro del equipo, de la dureza, de los multiusos que nos aporta siempre desde la parcela defensiva y ofensiva, esas dos faltas rápidas nos hicieron ahí tambalearnos un poco.

Pero el problema era un problema de intensidad. Íbamos un pelín tarde a todos los lados y cuando nosotros no dominamos en defensa, no dominamos en ataque.

Ahí está el ejemplo de que acabamos la primera parte con uno de dieciséis en tiros de tres. Entonces, irse siete abajo contra un rival de ese nivel, después de hacer uno de dieciséis, podría decir que de los dieciséis tiros catorce igual fueron buenos tiros, tiros solos. Lo que pasa es que no estábamos, nos faltaba ese plus. Una vez que ya lo conseguimos hacer una parte, ahí ya volvió nuestro acierto.

Tenemos que saber que lo que nos hace diferentes, lo que nos hace competir, es la defensa. Y a partir de la defensa es cuando nos sentimos a gusto en ataque".

5. La clave del cambio: defensa, intensidad y tercer cuarto

"Es la diferencia entre el primer cuarto y el tercero. Ellos juegan lo mismo, pero la defensa no es la misma. Donde antes había un hueco en la zona, ahora ya no hay; donde antes llegábamos tarde a las líneas de pase, ya íbamos a tiempo; donde antes en el rol corto había gente ahí; donde antes en los bloqueos nos quedábamos enganchados, ya pasábamos por encima.

Cuando hacemos todo eso, obviamente Alicante, aun con grandísimos jugadores, tuvo muchos problemas, muchas pérdidas y malos tiros, que eso lo que hizo fue permitirnos jugar nuestro baloncesto, que es el que nos gusta: el alegre, el de rebotear, dominar el rebote. Somos el mejor de la liga en rebote defensivo y eso nos permite correr y ahí estamos a gusto.

Tenemos que jugar cinco por cinco, obviamente, tenemos argumentos para jugar. Entonces, a partir de ahí fue cuando el equipo mejor estuvo. Pero los partidos duran 40 minutos, el baloncesto actual, los parciales forman parte del juego y hemos ido siendo defensivamente consistentes. Ellos han metido canastones, buenas canastas porque tienen mucha calidad, y nos hemos ido al final del partido igualados en nuestro campo y sabiendo que la defensa era lo que nos iba a dar la victoria, como así fue".

6. Ajustes tácticos y cambios durante el partido

"Buscaba eso en defensa con Dan, que es el que nos marca muchas veces el cambio de ritmo y otra vez ha vuelto a cambiar el ritmo defensivo.

Después quería varios manejadores para conseguir ventajas de bloqueo directo. Estábamos un poco atascados y con Raúl al paso al cuatro para buscar los indirectos para él contra el cuatro. Cosialls o Alonso no cambia nada el plan de partido: gente móvil para buscar bloqueos directos.

Nos faltaba Calvin, con lo cual tenemos una amenaza menos en el juego de indirectos, con lo cual tenemos que ir más al directo. Hemos jugado aclarados, hemos jugado situaciones para Raúl desde ese falso cuatro para ver si podemos liberar, hemos intentado buscar muchas alternativas porque desde luego Alicante nos ha generado muchos problemas en nuestra fluidez ofensiva".

7. Lectura del partido: adaptarse a distintos contextos

"Nosotros intentamos dominar desde nuestro juego, pero a veces no es posible. El equipo rival obviamente juega y Alicante lo han hecho muy bien. Nos ha parado en el contraataque, ha intentado castigarnos el rebote ofensivo para que nosotros no podamos correr, en el bloqueo directo han intentado llevarnos a donde nosotros no queríamos ir, nos han jugado muy bien.

No siempre se puede jugar alegre y tenemos que saber jugar en cada momento, como lo hicimos contra Menorca.

Lo que sí que no puede cambiar, da igual el contexto, es nuestro nivel defensivo. Ahí sí que da igual el tipo de partido que nos plantea el rival: nuestro nivel defensivo es lo que nos hace competir, es lo que nos da confianza, es lo que nos hace sentirnos fuertes en ataque después. Y ahí, en el primer cuarto, el equipo no estuvo".

8. Nombres propios: Raúl, Jorge y Calvin

Raúl Lobaco

“Raúl es el termómetro un poco del equipo, de la dureza, de los multiusos que nos aporta siempre desde la parcela defensiva y ofensiva, entonces esas dos faltas rápidas nos hicieron ahí tambalearnos un poco".

Jorge Arias

"Jorge nos da tranquilidad y seguridad, nos aporta en cualquier momento, el equipo está a gusto con él, él juega muy tranquilo, él sabe lo que tiene que hacer, no comete errores y, lo he dicho, cuando lo necesito es un jugador muy útil para nosotros".

Calvin Hermanson

"Sí, tiene un pinchazo muscular y veremos a ver qué es lo que tiene, esperemos que sea lo menos posible".

9. Objetivo del equipo y mensaje de cautela

(Play-off), "Ya sabes mi respuesta, después de ocho años creo que ya me conoces y voy a decir lo mismo: súper contentos con la victoria, muy contentos con la situación actual del equipo y, hasta ahora, lo único que es increíble es habernos salvado. Ese ha sido nuestro objetivo principal, que hemos conseguido ya hace cuatro o cinco jornadas. Ese es el asunto.

Que vengan 4.000 y pico personas, 5.000, ojalá vengan 5.500 al Palacio, ese es nuestro mayor éxito.

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A partir de ahí, Fuenlabrada. Y después, cuando llegue Fuenlabrada, hacedme la misma pregunta y ya veremos".