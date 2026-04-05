Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: Sporting C, Andés y Condal toman distancia por el ascenso

Los tres primeros clasificados de Primera Asturfútbol, Sporting C, Andés y Condal, ganaron sus respectivos partidos de la jornada y aprovecharon los pinchazos de algunos de sus perseguidores para consolidarse en los tres puestos que garantizan el ascenso a Tercera Federación. Tanto TSK Roces como Astur empataron sus partidos y ya están a cuatro y cinco puntos respectivamente del tercero, que es el Condal. El que avanzó en esa pelea por el ascenso fue el Ribadesella, que se impuso en el campo del San Claudio y ya es sexto, con los mismos puntos que el Astur. El Hispano, que empató precisamente con el Astur, está ahora a seis puntos de ese perseguido tercer puesto.

La zona baja se aclara con el paso adelante del Tineo

En la zona de abajo, el Tineo dio un paso casi definitivo hacia la permanencia al ganar en un duelo directo al Barcia.