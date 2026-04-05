El Langreo sigue imparable y vence al Ávila sobre la bocina

El Langreo logró tres puntos importantes en la lucha por la permanencia en el grupo 1 de la Segunda Federación después de derrotar en el estadio municipal Adolfo Suárez al Real Ávila por 1-2. Los asturianos marcaron el tanto de la victoria en el minuto 90 por medio de Juan López y amplían su gran racha de forma, en la que han sumado 16 de los últimos 18 puntos en juego.

El Real Ávila comenzó el partido dormido y encajó el gol en el minuto 1 por mediación de Borja. Y en la siguiente pudo encajar el segundo en un tiro libre de Diego Díaz que pasó rozando el larguero. A partir de ahí, los locales despertaron y comenzaron a llegar al área de Adrián Torre. Gonzalo Serrano, de semichilena, y Carlos Pérez lo intentaron, pero sin excesivo peligro. La UP Langreo logró controlar las llegadas abulenses y pasó a controlar el partido. Neira pudo ampliar el marcador, pero su remate se marchó rozando el palo.

En los últimos minutos del primer tiempo, el partido se aceleró. Los asturianos reclamaron mano del meta Óscar, quien recogió el balón claramente fuera del área, pero ni el colegiado ni el línea lo vieron para expulsar al portero. En la siguiente acción, Vitolo vio la amarilla (40´) por simular penalti. Esto hizo crecer al Ávila y llegó el empate. Buena jugada por la izquierda entre Carlos Pérez y Prince, este da el pase de la muerte y Adri Carrión, a puerta vacía, anota el 1-1. A pesar del gol, el Langreo no se descompuso y se llegó al descanso con tres llegadas visitantes sin excesivo peligro.

En el segundo tiempo, el Real Ávila salió con ahínco y con ganas de dominar y de tener el control del duelo. De hecho, durante media hora no dejó que el Langreo saliera apenas de su área. Sin embargo, ese dominio no se concretó en grandes ocasiones de gol. La más clara fue un chutazo de Runy, al poco de comenzar la segunda parte, al que respondió Adrián Torre con una gran mano.

Llegados al minuto 60, Aitor Martínez decidió sustituir a Carlos Pérez y a Adri Carrión por Diego Lorenzo y Sarr. Unos cambios que provocaron que los encarnados jugaran con dos delanteros, movimiento que empeoró a los locales. El dominio del Ávila continuó, pero con menor intensidad. El Langreo, parapetado atrás, supo defenderse de las acometidas locales

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Con el paso de los minutos, el Langreo comenzó a creerse que podía sacar algo positivo del Adolfo Suárez. Esto hizo que comenzara a asomarse por el área de Óscar. El ´run run´ comenzó a sonar entre la afición abulense y se tornó en decepción y algún pito en el descuento. Juan López, a la salida de un córner, se adelantó a su defensor y conectó un cabezazo que se convirtió en el 1-2 final. Los asturianos lo celebraron como si de la salvación se tratara, mientras que los locales, que lo intentaron con más corazón que cabeza hasta el final, ven complicarse los playoffs. Con este resultado el Langreo se sitúa undécimo en la tabla, un punto por encima del play-out de descenso que marca el Marino.