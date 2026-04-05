El Marino de Luanco le echa carácter en Vigo (1-2)

Coruxo: Ruiz Díaz (1); Roque (1), Borja (1), Álvaro (1), Xavi Cidre (2); Hugo Rodri (1), Rai (1), Guille Pinin (1); Mateo (1), Añón (1) y Sola (1). Cambios: Rares (1) por Hugo Rodri, min. 63. Juan Rodríguez (1) por Roque, min. 73. Dani Rosas (1) por Rai, min. 73. Pelayo (1) por Añón, min. 76. Marino de Luanco: Nel (1); Borja (1), Orfila (1), Dailos (1), Guaya (1); Basurto (2), Pelayo (1), Samu (1), Marcos (1); Íñigo (1) y Tito Leyva (2). Cambios: Lora (1) por Íñigo, min. 60. Óscar (1) por Marcos, min. 60. Martí (1) por Samu, min. 73. Marcos Bravo (s.c.) por Pelayo, min. 85. Chus Ruiz (s.c.) por Tito Leyva. Goles: 1-0, min. 4: Xavi Cidre. 1-1, min.-21: Marcos. 1-2, min. 75: Óscar. Árbitro: David García Presa (colegio de Castilla y León). Tarjetas amarillas a los locales Hugo Rodri, Rai y Pinin, y a los visitantes Samu, Óscar, Guaya y Orfila. O Vao.

Paso de gigante del Marino de Luanco en el campo de O Vao, con tres puntos que le permiten ver el futuro con mucho más optimismo y depender de sí mismos para lograr la salvación. Si bien, el equipo asturiano sigue en el puesto de play-out.

Los de Sergio Sánchez sabían que se jugaban media vida en el campo vigués. Una derrota dejaba al equipo en una delicada posición, y por eso fue un conjunto con actitud y carácter en unos primeros cuarenta y cinco minutos en los que tuvo que remar a contracorriente. Todavía estaban los dos equipos colocándose sobre el terreno de juego cuando la primera llegada del Coruxo al área finaliza con el tanto de Xavi Cidre. Un duro golpe para un equipo que en los minutos siguientes se mostró un tanto nervioso.

Sabía que necesitaba tener la posesión del balón, ya que el equipo local no consigue estar cómodo cuando corre tras el balón. El problema del cuadro asturiano es que le faltaba ese último pase para llegar con peligro ante Esteban Ruiz, portero del Coruxo. La presión del equipo asturiano obtuvo su resultado mediado el primer tiempo, cuando la presión de Marcos sobre la salida de balón de Borja le permitió recuperar el esférico y plantarse solo ante el guardameta vigués, que no pudo evitar el tanto del empate.

El desgaste físico del conjunto visitante comenzó a notarse en los últimos diez minutos del primer tiempo. El equipo bajó la línea de presión y dejó que el Coruxo se acercara con más peligro al área. Los vigueses tuvieron sus oportunidades, pero Nel estuvo bien en dos intervenciones, consiguiendo mantener el empate hasta el descanso.

El segundo tiempo comenzó más igualado. Los dos equipos querían presionar muy arriba para recuperar el balón. Unos primeros minutos en los que la presión le salía mejor al Coruxo, que conseguía llegar con más peligro al área rival. De hecho, los vigueses dispusieron de dos buenas ocasiones. La primera desbaratada por Íñigo y la segunda por Nel.

El Marino seguía presionando muy arriba, consiguiendo que los vigueses tuvieran muchos problemas para sacar el balón. Lo complicado era meter ese último pase para crear peligro. Y es que Ruiz Díaz no pasó apuros en estos minutos iniciales.

El problema era que el Marino necesitaba los tres puntos; tal y como estaba la situación, había que arriesgar, y eso era darle facilidades a un rival que también buscaba tres puntos para meterse en los puestos de play-off de ascenso.

La remontada que acerca la salvación

Tal y como estaba el partido, si llegaba un gol, tenía que ser en una jugada a balón parado, y eso fue lo que sucedió a poco más de quince minutos para la conclusión. El Marino sacó un córner, la defensa del Coruxo no fue capaz de sacar el balón y, tras varios rechaces, llegó a los pies de Óscar, que culminaba la remontada.

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En los minutos finales, la presión del Coruxo fue agobiante, pero el Marino estuvo bien colocado sacando todo el peligro.