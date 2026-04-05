La selección asturiana junior, campeona de España de ciclismo de velocidad
La selección asturiana junior de ciclismo de velocidad, formada por Samuel Valle, Mario Menéndez, Adrián Villegas y Nicolás Fernández, ha conquistado el nacional de la especialidad, celebrada en Galapagar. El conjunto asturiano, dirigido por el exciclista profesional Santi Pérez, se impuso en la final a Cataluña y Valencia.
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