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La selección asturiana junior, campeona de España de ciclismo de velocidad

La selección asturiana, en el centro del podio. | R. F. E. C.

La selección asturiana, en el centro del podio. | R. F. E. C.

La selección asturiana junior de ciclismo de velocidad, formada por Samuel Valle, Mario Menéndez, Adrián Villegas y Nicolás Fernández, ha conquistado el nacional de la especialidad, celebrada en Galapagar. El conjunto asturiano, dirigido por el exciclista profesional Santi Pérez, se impuso en la final a Cataluña y Valencia.

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