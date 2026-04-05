Estos son los ganadores de la Oviedo Cup 2026: El Real Oviedo domina la Fase Oro y el Real Oviedo Internacional se corona en sub-19

La 20.ª edición de la Oviedo Cup bajó el telón con protagonismo azul dentro y fuera del campo. En lo deportivo, el torneo dejó un claro dominio del Real Oviedo en varias categorías de la Fase Oro, mientras que en juvenil sub-19 el campeón fue el Real Oviedo Internacional, que se impuso 0-1 al SD Eibar en la final. En una edición especial, la del 20º aniversario, la Oviedo Cup reunió a 418 equipos y 9.000 jugadores, con la disputa de alrededor de 1.500 partidos en 28 campos asturianos de manera simultánea. Carmen Mier, responsable de comunicación de la Oviedo Cup, resumió el sentir de la organización al asegurar que ha sido «un éxito esta edición» y destacó además que el número de espectadores «ha superado el de otros años», aunque todavía sin una cifra cerrada «hasta que no hagamos el balance final del torneo».

La categoría reina del campeonato coronó al Real Oviedo Internacional en sub-19, mientras que el resto del cuadro principal dejó como campeones al RC Celta en cadete sub-16 tras vencer 3-2 al RC Deportivo, al Boca Juniors en cadete sub-15 después de superar 2-0 al RCD Espanyol, y al Real Oviedo en infantil sub-14 gracias a su triunfo 3-1 ante el Deportivo Alavés.

En fútbol-8, la Fase Oro también dejó varios focos importantes. El Aravaca CF conquistó el alevín sub-12 al derrotar 1-0 al Real Valladolid, mientras que en benjamín sub-9 el Real Oviedo firmó una de las finales más contundentes del fin de semana con un 6-1 sobre el AD Alcorcón. En prebenjamín sub-8, el conjunto carbayón volvió a levantar el título tras imponerse 5-1 al Asunción CF.

Además, la final infantil sub-13 entre el Real Valladolid y el Valencia terminó en empate y tuvo que resolverse en la tanda de penaltis, donde el conjunto valenciano se impuso. Una situación similar se vivió en la categoría alevín sub-11, en el duelo entre el Racing y el Valladolid, que también se decidió desde los once metros, con victoria para el equipo vallisoletano. Por su parte, en benjamín sub-10 se disputó un derbi asturiano entre el Oviedo y el Sporting, que igualmente se resolvió en la tanda de penaltis, favorable a los ovetenses.

El gran nombre propio del torneo fue precisamente el Real Oviedo, esta vez sí el equipo con esa denominación y no el Internacional. El club azul ganó la Fase Oro en infantil sub-14, benjamín sub-10, benjamín sub-9 y prebenjamín sub-8, firmando además resultados muy llamativos en las eliminatorias, como el 11-0 al CF Fénix Alicante en semifinales sub-10. A ese balance se sumó otro éxito oviedista fuera del cuadro principal, ya que la EF Real Oviedo se proclamó campeona de la Fase Bronce sub-9.

Dominio azul y balance del torneo

También hubo protagonismo para el Sporting, aunque sin títulos en la Fase Oro. El conjunto gijonés rozó la corona en benjamín sub-10 después de plantarse en la final ante el Real Oviedo. Ese no fue el único cruce entre ambos clubes en las fases finales, ya que en cadete sub-15 también se midieron en la consolación de Oro. Más allá de esos enfrentamientos directos, el Sporting dejó presencia en varios cuadros finales, aunque sin llegar a levantar ningún título.

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En su valoración del torneo, Carmen Mier subrayó además el peso del club carbayón en esta edición y el atractivo del cartel internacional. La dirigente destacó de forma positiva que el Real Oviedo haya ganado en tantas categorías y consideró que las expectativas que existían sobre el Boca Juniors «se han cumplido», después de que el conjunto argentino conquistara el título en cadete sub-15. Sobre la respuesta del público, Mier cree que el aumento de espectadores se explica porque «el torneo cada vez es más atractivo y, por supuesto, ha influido el buen tiempo que hemos tenido esta Semana Santa».