El Sporting Atlético le hace un siete al Titánico: el repaso de la jornada 29 en el grupo asturiano de Tercera Federación

El Sporting Atlético puso fin a la jornada 29 en el grupo asturiano de Tercera Federación con una de las goleadas de la temporada. Los rojiblancos le endosaron un 7-0 al colista Titánico para mantenerse en la tercera posición. La mayoría de la jornada se jugó el Jueves Santo, en el que el Llanera volvió a confirmar que está más que listo para dar el salto a Segunda Federación. El conjunto de Chuchi Collado sumó su sexto triunfo consecutivo y, a falta de 15 puntos por jugarse le saca ocho al Cova, segundo. El que lleva una dinámica similar, pero lucha por algo completamente opuesto es el Tuilla, que sumó su tercer triunfo consecutivo en el descuento y cree más que nunca en la salvación. Si Llanera y Tuilla destacan por su racha positiva, el Mosconia lo hace por justamente lo contrario: ya son cero de los últimos nueve puntos, aunque mantiene un buen colchón dentro de la promoción. Así ha sido la jornada completa:

El Sporting Atlético le hace un siete al Titánico

SPORTING ATLÉTICO 7-0 TITÁNICO Sporting Atlético: Gerard (1), Yosmel (21), Mbemba (1), Pablo Sánchez (3), Alex Diego (3); Enol Prendes (1), Aarón Quintana (2), Bruno Rubio (3), Mancha (2); Loki (3) y Mario Bustos (3). Cambios: Lozano (1) por Bruno Rubio, min. 46. Borja Montes (1) por Enol Prendes, min. 46. Iker Martínez (1) por Alex Diego, min. 67. Chris Ferreres (2) por Mancha, min. 67. Titánico: Damián (0); Alex García (0), Pablo Fores (0), Hornas (0), Pulgar (0); Pablo Fernández (0), Vilches (0), Lele (0), Barbón (0); Laine (0) y Armayor (1). Cambios: Mati (1) por Laine, min. 63. Carcedo (1) por Hornas, min. 63. Ian (1) por Armayor, min. 67. Ordóñez (1) por Alex García, min. 71. Goles: 1-0, min. 6: Loki. 2-0, min. 22: Mario Bustos. 3-0, min. 24: Mario Bustos. 4-0, min. 32: Bruno Rubio. 5-0, min. 34: Loki. 6-0, min. 53: Mancha. 7-0, min. 81: Mario Bustos. Árbitro: González Suárez (Avilés). No mostró cartulinas. Campo 1 de Mareo: Unos 300 espectadores.

D. Blanco | Gijón

El Sporting Atlético no tuvo piedad ayer de un Titánico con pie y medio en la Primera Asturfutbol. Su descenso matemático puede producirse la próxima jornada. Siete goles hizo el cuadro rojiblanco. Pudieron ser más ante un rival claramente bloqueado que ya perdía a los seis minutos de juego. Mario Bustos, en tres ocasiones, Loki, en dos, Bruno Rubio y Mancha fueron los autores de los tantos.

El Sporting Atlético abrió rápidamente el marcador a través de Loki y eso le otorgó una tranquilidad. Mario Bustos, primero a pase de Yosmel, y después en un balón filtrado por Bruno Rubio, amplió a tres la ventaja antes de cumplirse la media hora. Los problemas defensivos en el Titánico se multiplicaban. Antes del descanso, Bruno Rubio se unió al festival goleador aprovechando un balón desde la banda de Alex Diego. Tan solo un minuto después de anotar el cuarto, llegaría el quinto para el Sporting Atlético, recibiendo Loki un balón a la espalda de la defensa para plantarse dentro del área en el mano a mano con Damián, batiendo por bajo al guardameta visitante.

Tras el paso por vestuarios, Samu Baños movió ficha dando entrada a Borja Montes y Álex Lozano, en lugar de Enol Prendes y Bruno Rubio. El sexto gol llegaría tan solo ocho minutos después de arrancar el segundo acto con un buen disparo de Mancha, que batía a Damián sin problema alguno. Este último gol fue el detonante de minutos de posesiones eternas del Sporting Atlético sin intención ninguna de buscar la meta rival. Mario Bustos cerró la goleada de un Titánico en caída libre

El San Martín asalta La Cruz con un solitario gol de Felipe

CEARES 0-1 SAN MARTÍN Ceares: Nacho Rubiera (1), Héctor (1), Rafa Felgueroso (2), Matheus (2), Pelayo Muñiz (1), Mateo Nistal (2), Madeira (1), Sandoval (2), Otero (1), Erasmo (1) y Hugo (1). Cambios: Layman (1) por Otero, min. 64. Feito (1) por Matheus, min. 74. Pedro (s.c.) por Hugo, min. 87. San Martín: Enol Ordóñez (2), David Vega (1), Camblor (2), Jorge (2), Ferrari (1), Mateo González (2, Felipe (2), Yago (2), Aitor (1), Pelayo Villa (1) y Biforcos (1). Cambios: Baragaño (1) por Mateo González, min. 68. Mateo (1) por Ferrari, min. 75. Javi (s.c.) por Aitor, min. 89. Diego López (s.c.) por Biforcos, min. 89. El gol: 0-1, min. 24: Felipe. Árbitro: Agoultim Boumater (Avilés). Amonestó al local Leyman y al visitante Jorge. La Cruz: Unos 475 espectadores.

Mon Cano | Gijón

El San Martín se llevó los tres puntos ante el Ceares gracias al solitario gol de Felipe en el primer tiempo. Un tanto que prolonga el buen momento que vive el equipo de Jubel Sánchez, que sigue soñando con alcanzar la última plaza del play-off que ocupa el Mosconia, ahora a seis puntos.

Los locales salieron muy enchufados al duelo y pudieron ponerse pronto por delante tras una buena acción de Erasmo que acabó deteniendo Enol Ordóñez. El conjunto gijonés dispuso de muchos saques de esquina y en uno de ellos Sandoval estrelló el balón en la madera. No lo aprovechó el cuadro de Jorge Menéndez, que vio cómo su rival sí fue efectivo de cara a portería. En su primera aproximación, Mateo González le brindó el balón a Felipe, que desde dentro del área y ante la salida indecisa de Nacho Rubiera cruzó el balón al fondo de la red. El gol afectó a los locales, que no fueron los mismos, y el choque se volvió más trabado. Sin embargo, las ocasiones siguieron siendo para el Ceares.

Tras el paso por los vestuarios los visitantes esperaban replegados en su campo para salir al contraataque y aprovechar la velocidad de Ferrari. Tras un saque de esquina, Biforcos pudo ampliar la diferencia. Los visitantes fueron capaces de contener las acometidas del Ceares, que bajó notablemnete sus prestaciones tras el pitido del primer tiempo.Pese a la derrota, el cuadro gijonés sigue muy lejos del descenso.

El Llanera mete sexta y supera por la mínima a un combativo L'Entregu

L’ENTREGU 0-1 LLANERA L’Entregu: Gonzalo Ardura (2), Carlos Figar (2), Cristian Ferreiro (2), Kike Meaurio (2), Javi Meana (3), Javi Gutiérrez (2), Diego Pereira (2), Fran Pacoli (2), Leyder (2), Mario Canal (2) y César García (3). Cambios: Ali (1) por Kike Meaurio, min. 46. Berto Arias (1) por Javi Gutiérrez, min. 64. Pelayo Avanzini (1) por Diego Pereira, min. 69. Llanera: Javi Benítez (3), Mikel Busto (2), Otia (2), Dani González (2), Corgo (2), Viti (2), Dominique (2), Guille (1), Romaric (2), Mathieu (2) y Ebea (1). Cambios: Estébanez (1) por Corgo, min. 60. Izan (s.c.) por Romaric, min. 85. Álex Solís (s.c.) por Ebea, min. 89. El gol: 0-1, min. 2: Viti. Árbitro: Hernández Cortina (Oviedo). Amonestó a los visitantes Mathieu, Corgo y Dani González. Nuevo Nalón: Unos 350 espectadores.

Juan Merino | El Entrego

El Llanera dio un paso más hacia el ascenso a Segunda Federación y sumó su sexto triunfo consecutivo ante un combativo L’Entregu que le puso las cosas complicadas durante muchos tramos del encuentro.

No pudo empezar la cosa mejor para el equipo de Chuchi Collado, que en su primera llegada se puso por delante. Romaric fue el encargado de iniciar una jugada que culminó en el tanto de Viti, que finalizó a las mil maravillas para enviar el balón al fondo de la red.

El poderío del Llanera cortocircuitó al inicio el planteamiento de los locales, que con el paso de los minutos también disfrutaron de buenas ocasiones para lograr el empate, sobre todo con un remate desviado de Javi Gutiérrez. También si no llega a ser por el meta Ardura, Dani González hubiese puesto el 0-2 en un grave error del cuadro local.

La segunda mitad fue de mayor dominio local, pero con un férreo control visitante que puso las mejores ocasiones. Estébanez disparó al palo y Dominique también tuvo la suya. Pese a todo, el líder de la categoría acabó sufriendo las acometidas locales. A falta de cinco jornadas para el final, los de Collado mantienen ocho puntos de ventaja sobre el segundo, el Covadonga.

Un doblete de Guille Cueto frustra al Mosconia y mantiene al Cova en la pelea

MOSCONIA 1-2 COVADONGA Mosconia: Guillermo (2), Muñiz (2), Gonzalo (2), Berlanga (3), Espina (2), Sergio Ríos (2), Sidi (2), Brito (3), Dani Palacio (3), Morcillo (2) y Leiza (3). Cambios: Javi Perera (2) por Muñiz, min. 49. Nico Arce (2) por Sidi, min. 66. Isma Fagir (s.c.) por Sergio Ríos, min. 80. Campomanes (s.c.) por Espina, min. 80. Ares (s.c.) por Gonzalo, min. 80. Covadonga: Madrigal (3), Álex Arias (2), Pablo Tineo (2), Guille Cueto (3), Secades (2), Nino (2), Aitor Elena (1), David Ruiz (2), Xurde (2), Javi Álvarez (2) y Miguel (3). Cambios: Morilla (2) por Aitor Elena, min. 56. Vicente (1) por Nino, min. 56. Bauti (s.c.) por Secades, min. 90. Goles: 0-1, min.17: Guille Cueto. 1-1, min. 26: Leiza. 1-2, min. 78: Guille Cueto. Árbitro: Fernández Blanco (Avilés). Amonestó a los locales Brito, Dani Palacio y Morcillo, y a los visitantes Secades y Morilla. Marqués de la Vega de Anzo: buena entrada.

M.G. | Grado

El Covadonga cumplió con los deberes en su visita al Marqués de la Vega de Anzo y hurgó aún más en la herida de un Mosconia, que no ha sumado punto alguno de los últimos nueve. Un doblete de Guille Cueto fue suficiente para que el cuadro ovetense llevase el triunfo a domicilio en un duelo igualado.

Pronto pudo anotar el ariete, pero el meta Egboh le detuvo un penalti. No tardaría mucho en resarcirse. Fue en una acción desafortunada para los locales en la que el portero despejó y su rechace pegó en Cueto, que pondría el 0-1 en el marcador. El Mosconia dio un paso adelante y consiguió poner las tablas con un disparo desde fuera del área del canterano Leiza. Poco más ocurrió en el primer tiempo.

Tras el paso por los vestuarios, el Cova estuvo más cómodo, pudo jugar más por la zona interior, y en un balón a la espalda de los defensas otra vez Guille Cueto pudo superar al meta Egboh para poner el 1-2 a falta de 12 minutos para el final. El Mosconia, que no tiró a puerta en la segunda mitad, lo intentó sin éxito en esos últimos compases en los que los visitantes también supieron imponerse.

El Praviano se impone al Siero con un doblete de Luis Nuño

SIERO 2-3 PRAVIANO Siero: Aitor (1), Donate (1), Álex Blanco (2), Nacho (1), Juan (2), Gamarra (2), Dani (1), Santullano (1), Sergio (1), Vigil (1) y Noé (1). Cambios: Robert (1) por Noé, min. 56. Martín (1) por Santullano, min. 62. Sené (1) por Juan, min. 62. Fano (1) por Nacho, min. 83. Carlos Figaredo (1) por Gamarra, min. 83. Praviano: Ali (1), Garabancho (3), Dani Lara (1), Oriol Ruiz (1), Luis Nuño (3), Juan Menéndez (2), Fer Villar (2), Sergio García (2), Adri del Oso (1), Pastur (1) y Pelayo (2). Cambios: Álex Cipleu (1) por Pastur, min. 46. Carlos (1) por Adri del Oso. Diego Iza (2) por Pelayo, min. 56. Jorge Argüelles (s.c.) por Juan Menéndez, min. 90. Sergio (s.c.) por Luis Nuño, min. 90. Goles: 0-1, min. 6: Luis Nuño. 0-2, min. 27: Luis Nuño. 1-2, min. 39: Juan. 2-2, min. 45+2: Nacho. 2-3, min. 66: Diego Iza. Árbitro: González Cueto (Gijón). Amonestó al local Nacho, Noé, Vigil, Gamarra y Martín, y a los visitantes Sergio García y Luis Nuño. El Bayu: Unos 350 espectadores

Jaime Río | Pola de Siero

El Praviano consiguió los tres puntos ante el Siero en un partido muy entretenido en el que hubo cinco goles. Los visitantes fueron mejores desde el inicio y pronto trasladaron esa superioridad en el marcador gracias a un doblete de Luis Nuño, el futbolista más destacado del encuentro. El Siero sufrió a la espalda de los carrileros, pero con su empuje fue capaz de igualar la contienda justo antes del descanso con los tantos de Juan y Nacho. Ya en el segundo tiempo, el Praviano consiguió darle la puntilla a los de Luis Rueda a través de Diego Iza. Así, los visitantes escalan un puesto en la tabla y se colocan décimos, cuatro puntos por encima del Siero, decimosegundo clasificado y con un importante colchón respecto al descenso.

El Tuilla vence al Llanes sobre la bocina y consigue su tercera victoria consecutiva

TUILLA 3-2 LLANES Tuilla: Guillermo (2), Guti (2), Miloud (3), Enri (2), Mariscal (3), Galo (3), Robert (2), Kang (2), Mundaka (3), Monasterio (3) y Diego (3). Cambios: Mateo (2) por Kang, min. 50. Lele (2) por Guti, min. 67. Naya (s.c.) por Diego, min. 87. Isra (s.c.) por Robert, min. 87. Llanes: Moi (2), Pablo Álvarez (3), Iván (2), Bamba (2), Richi (3), Álvaro (2), Gonzalo (1), Ferreira (1), Ivanchu (2), Pedro Bayón (1) y Pablo Maya (1). Cambios: Arturín (1) por Bamba, min. 69. Álex Bauti (1) por Ferreira, min. 77. Varela (1) por Gonzalo, min. 77. Javi Huerta (s.c.) por Pablo Álvarez, min. 83. Goles: 1-0, min. 41: Monasterio. 1-1, min. 55: Pablo Álvarez. 2-1, min. 63: Diego. 2-2, min. 85: Ivanchu. 3-2, min. 90+3: Galo, de penalti. Árbitro: Bastián San Juan (Gijón). Amonestó a los locales Robert y Mundaka, y a los visitantes Ferreira y Varela. El Candín: Unos 300 espectadores.

C. San miguel | Tuilla

El Tuilla volvió a demostrar que es uno de los equipos más en forma de la Tercera Federación y sumó su tercera victoria consecutiva sobre la bocina en un partido trepidante ante el Llanes. Los locales salieron con más ímpetu, pero el cuadro visitante disparó dos veces a la madera. Justo antes del descanso, Monasterio marcó dentro del área tras varios rechaces. En la segunda parte, el Llanes estiró líneas y pronto consiguió el empate. Sin embargo, Diego, con un gran gol por la escuadra, volvió a poner por delante a los locales. Un cabezazo de Ivanchu silenció El Candín a falta de cinco minutos, pero ya en el descuento, Galo anotó un claro penalti cometido sobre Mundaka para desatar la euforia local. Resultado justo que sitúa al Tuilla a dos puntos de la salvación.

Triplete de Cárcaba con el Caudal para tumbar al Lenense en el derbi

CAUDAL 4-1 LENENSE Caudal: Álex González (2), Sergio Ordóñez (1); Albuquerque (2), Mario Sánchez (2), Borja Rodríguez (2), Agus Porto (1), Kike Fanjul (1), Diego Boza (2), Julio Delgado (2), Cris Acerete (2) y Jairo Cárcaba (3). Cambios: Trabanco (1) por Sergio Ordóñez, min. 62; Montequín (1) por Cris Acerete, min. 62; Marcos Noya (1) por Diego Boza, min. 76; Jesús Arias (s. c.) por Agus Porto, min. 92. Lenense: Pelayo Vázquez (1); Yago Delgado (1), Álex Blanco (2), Jorge González (2), Tall (2), Filip (2), Korka (1), Pablo Sánchez (1), Dani Pérez (2), Lucas Rodríguez (2) y Vicente Carreño (1). Cambios: Pablo Naredo (1) por Yago Delgado, min. 62; Álex Abril (1) por Korka, min. 62; Simón (1) por Pablo Sánchez, min. 62; Pelayo Paino (s. c.) por Vicente Carreño, min. 81; Mario Morán (s. c.) por Dani Pérez, min. 81. Goles: 1-0, min. 10: Jairo Cárcaba; 2-0, min. 42: Julio Delgado; 3-0, min. 60: Jairo Cárcaba; 3-1, min. 77: Jorge González; y 4-1, min. 91: Jairo Cárcaba. Árbitro: Rodríguez Montes (Nalón). Amonestó a los locales Agus Porto, Borja Rodríguez y Julio Delgado, y al visitante Pablo Sánchez. Hermanos Antuña: 350 espectadores.

Dani Ruiz | Mieres

El derbi de las cuencas se resolvió con victoria del Caudal por 4-1, sustentada en el acierto de Jairo Cárcaba, autor de un triplete, y en el tanto de Julio Delgado. El conjunto mierense comenzó mejor el encuentro, aunque el Lenense también se mostró atrevido y, pese a su buen posicionamiento defensivo, fue capaz de generar ocasiones de peligro.

El Navarro remonta y hunde al Gijón Industrial en Tabiella

NAVARRO 2-1 GIJÓN INDUSTRIAL Navarro: Mateo (1), Javi Álvarez (1), Pablo (2), Sergín (2), Ofón (1), Albertín (3), Adrián (2), Raúl (2), Quiro (1), Álvaro (1) y Josín (2). Cambios: Manu Ameijide (1) por Quiro, min. 72. Fredo (s.c.) por Raúl, min. 82. Jacobo (s.c.) por Ofón, min. 90. Gijón Industrial: Raúl (1), Quintin (2), Sergio (1), Iyán (1), Manduci (2), Saha (2), Requejo (1), Rubiera (1), Bilal-Ali (2), Talbo (1) e Igor (1). Cambios: Del Río (1) por Sergio, min. 51. Enzo (1) por Igor, min. 69. Álvaro (s.c.) por Bilal-Ali, min. 82. Mauro (s.c.) por Iyán, min. 82. Cuesta (s.c.) por Manduci, min. 82. Goles: 0-1, min. 10: Mateo, en propia puerta. 1-1, min. 47: Josín. 2-1, min. 76: Albertín. Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Amonestó a Pablo y Manu Ameijide, y a los visitantes Quintín, Sergio y Bilal-Ali. Tabiella: Unos 200 espectadores.

Ruiz | Avilés

El Navarro logró una importante victoria en su lucha por lograr la permanencia a costa de un Gijón Industrial que cae a la penúltima plaza y se queda muy tocado. Y eso que los visitantes logaron ponerse por delante pronto. Quintín colgó el balón al área y Mateo se introdujo el balón en su propia portería. Tras el paso por los vestuarios el Navarro dio un pasoa delante y, tras un robo de Raúl, Josín batió al meta con un fuerte disparo. El tanto del triunfo llegaría después, con un disparo ajustado de Albertín que dio la vuelta al resultado. El Navarro se sitúa cuatro por encima del descenso y el Indus se queda a más de un partido de la salvación.

Colunga y Avilés Stadium, sin suerte

COLUNGA 0-0 AVILÉS STADIUM CD Colunga: Javier Delgado (2); Saúl (2), Rodri (2), Hugo Díaz (3), Jandro (3), Guile (2), Nico (2), Blanco (2), Miguel (2), Rubén (2) y Rodrigo (2). Cambios: Pedro (1) por Rubén, min. 46; Abraham (1) por Blanco, min. 59; Santi (1) por Rodrigo, min. 59; David (1) por Guile, min. 67, y Nacho (1) por Hugo Díaz, min. 81. Avilés Stadium: Chechu Grana (3); Edu Guerra (2), Sergio (2), Danny (2), Arruñada (2), Josín (3), Bryan (3), Guardado, Bango (2), Pelayo (2) y David Heres (2). Cambios: Borja (1) por Edu Guerra, min. 54; Mario (1) por David Heres, min. 54; Zucu (1) por Danny, min. 65, y Manu (1) por Bryan, min. 78. Árbitra: Fernández Ceferino (Nalón). Amonestó al local Rubén y al visitante Bryan. Santianes: Buena entrada.

Manolo | Colunga

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El Colunga y el Avilés Stadium empataron sin goles en un encuentro muy igualado y entretenido, en el que ambos conjuntos dispusieron de ocasiones, pero no lograron materializarlas. Antes del descanso, Jandro lo intentó en dos ocasiones, pero sin fortuna de cara a puerta. Tras el paso por vestuarios, el guion del encuentro se mantuvo. La falta de acierto en los metros finales dejó el marcador inicial.