El Club de Campo de María López luchará por el bronce europeo de clubes de hockey
N. L.
Gijón
El Real Club de Campo de Madrid, equipo en el que juega la asturiana María López, tiene hoy la oportunidad de ganar la medalla de bronce en la competición de clubes de la EHL (European Hockey League). El conjunto de la gijonesa, excapitana de la selección española, cayó derrotado en las semifinales ante el neerlandés HC ‘s-Hertogenbosch, por 5-1. Un resultado marcado por los dos santos en menos de un minuto que consiguieron las locales cuando el marcador era de empate a uno. Transcurría el tramo final del tercer cuarto y quedaron noqueadas las madrileñas, que hoy se juegan el bronce ante el Mannheimer alemán.
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