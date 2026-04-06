El Jaén pierde y deja al Círculo Gijón Baloncesto aún con vida pero en situación límite

La agonía del Círculo Gijón Baloncesto se prolongará al menos una semana más después de que ayer el Jaén Paraíso Interior cayese derrotado en casa ante el Baloncesto Valladolid (84-91). Un triunfo andaluz hubiera supuesto el descenso matemático del equipo gijonés, colista del grupo Oeste de Segunda FEB con 5 victorias y 19 derrotas, pero el resultado en el Olivo Arena mantiene un fino hilo de esperanza para el conjunto asturiano. El Jaén, con 7 triunfos y 17 derrotas, es antepenúltimo, una posición que da derecho a jugarse la permanencia en una eliminatoria directa contra el mismo clasificado del grupo Este, objetivo al que aspira el Círculo.

A falta de dos jornadas para la conclusión de la fase regular, las cuentas de los de Nacho Galán son bien sencillas. Tienen que ganar los dos partidos que les restan, en casa contra la Cultural Leonesa (el sábado 11 en La Guía, a las 20 horas) y fuera ante el Ponferrada, y esperar a que el Jaén salga derrotado en ambas jornadas, en la pista del Iraurgi y en casa frente al Logrobasket. Es la única combinación que favorece al Círculo: una sola derrota propia más o un único éxito andaluz es sinónimo de regreso a Tercera FEB.

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Las posibilidades del equipo gijonés de evitar el descenso directo pasan por igualar a siete triunfos con el Jaén, haga lo que haga el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés, un rival ya descendido que fue el verdugo del Círculo el pasado sábado. La opción de un triple empate (los navarros también tienen cinco victorias y dos jornadas por jugar) es irrelevante para el combinado asturiano. Los tres equipos tienen dos victorias y dos derrotas en los partidos entre sí, pero con un average ampliamente favorable al Círculo, que arroja un +12 por un -8 del Jaén y un -15 del Valle de Egüés. En ese supuesto, también sería el equipo de Nacho Galán el que sería antepenúltimo y tendría una opción más de permanencia en la eliminatoria.