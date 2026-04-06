Miguel Torre, el médico que vivió la primera subida de La Vuelta al Angliru en 1999: caídas, suturas “a palo seco” y caos en meta

Miguel Torre estuvo en la primera subida al Alto de l’Angliru en la Vuelta a España 1999 como parte del dispositivo médico, pero su trayectoria no se explica por un solo día. Nacido en Oviedo y formado en la Universidad de Oviedo, lleva décadas trabajando en medicina de emergencias fuera del hospital: en carretera, en carreras y en eventos donde lo imprevisto forma parte del guion.

Miguel Torre, dentro del coche de los servicios de emergencia, en su primer rally como médico.

Aquel día en el Angliru no lo recuerda por la subida, sino por todo lo que vino después. Fue el último en bajar el puerto cuando terminó la etapa y lo que se encontró fue un escenario desbordado: coches oficiales atascados, vehículos de televisión forzando embragues en rampas imposibles, pequeños accidentes en cadena. «No se había pensado en la bajada», resume. Era la primera vez que se afrontaba un puerto así en carrera y el dispositivo no estaba preparado. Pero su recuerdo más claro está en la atención médica.

Torre, respuesta en la carretera

Durante la etapa tuvo que intervenir en una de las caídas más importantes del día, en la que se vio implicado el entonces aspirante a la general Fernando Escartín. El corredor presentaba varias lesiones –fracturas y golpes importantes– y, aun así, rechazó recibir medicación en ese momento. «Le propuse ponerle medicación intramuscular y dijo que no», recuerda Torre. No fue algo excepcional: «prefieren aguantar», explica, en parte por la mentalidad competitiva y en parte por evitar cualquier duda posterior en los análisis.

Torre, respuesta en la carretera

La intervención no terminó ahí. Ya en meta, el equipo médico de la carrera tuvo que atender a varios corredores que habían llegado tras caídas. En algunos casos, las suturas se realizaron sin anestesia. «A palo seco», resume Torre. No como una práctica habitual, sino como reflejo de la dureza del contexto y de la propia exigencia de los ciclistas, que querían seguir adelante. Más allá de ese episodio, su visión del ciclismo también incluye cómo ha cambiado. Cree que la pérdida de grandes etapas de montaña resta identidad a las carreras, refiriéndose a que este año La Vuelta no pasará por Asturias. «Se pierden cimas míticas y eso le quita atractivo», explica.

Su carrera, en cualquier caso, va mucho más allá del ciclismo. Durante años fue –y es– director médico en rallies por toda España antes de centrarse más en Asturias. De esa etapa destaca sobre todo el trabajo en equipo: «Da igual el puesto, todos somos necesarios». Es una idea que repite y que considera una de las claves del automovilismo. Insiste a su vez en que no es un trabajo fácil, «a veces ves cosas desagradables, te toca levantar el teléfono y decir que una persona se ha muerto, incluso tu propio amigo», explica con pesar. También ha trabajado en fútbol, donde estuvo como médico en el último derbi entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón en el que Quini estaba vivo. Y en conciertos, formando parte de dispositivos sanitarios en eventos multitudinarios, como el paso de Dire Straits por Gijón. Otra parte menos visible de su trayectoria está en eventos populares. Fue el primer médico en el Descenso Folclórico del Nalón cuando apenas había estructura sanitaria, y también en etapas iniciales del Descenso Internacional del Sella con dispositivos mucho más limitados que los actuales. Recuerda que entonces se atendían unos pocos casos y que hoy la dimensión es completamente distinta.

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Una vida en emergencias fuera del hospital

Su perfil responde a una especialización clara: Medicina Familiar y Comunitaria, con formación específica en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de Oviedo. Pero más allá de los títulos, su trayectoria se define por el lugar donde ha trabajado siempre: fuera del hospital, donde no hay margen para repetir una decisión. Desde el Angliru del 99 hasta los rallies actuales, su papel ha sido el mismo. Estar cuando algo pasa. Y resolverlo en el momento.