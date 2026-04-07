Alberto Menéndez analiza la racha del Alimerka Oviedo Baloncesto: Grandes jugadores

El Oviedo Baloncesto ha suplido con creces las expectativas para la actual temporada. El primer gran objetivo del Alimerka allá por el mes de septiembre era el de mantener la categoría. ¿Por qué? Pues, fundamentalmente, por su presupuesto, uno de los más bajos de la categoría. Y también porque, a diferencia de lo sucedido no hace demasiados años, en los que siempre con poco dinero la dirección deportiva había tenido la suerte de confeccionar plantillas que siempre daban más de lo esperado, en las últimas, el equipo de la capital del Principado no había estado tan acertado en lo que a los fichajes se refiere, por lo que se había habituado a luchar por la salvación, quedándole lejos los puestos de play-off de antaño.

Ahora, de nuevo, el OCB se encuentra en los puestos altos de la tabla, no solo con muchas posibilidades de luchar por el ascenso a la ACB, sino que incluso lo puede hacer por tener el factor cancha a su favor, lo que sería muy, pero que muy meritorio.

La clave del salto adelante del OCB

El Alimerka ha ido de menos a más. Y en ello ha tenido mucho que ver su entrenador, Javi Rodríguez, un técnico que conoce muy bien la casa y que probablemente gracias a ello ha sabido sacar lo mejor de cada uno de los miembros de la plantilla. Lo más destacable del actual Oviedo Baloncesto es que es eso, un equipo (nada más y nada menos), en el que cada pieza sabe que debe cumplir un papel determinado, y lo hace sin escatimar esfuerzos. Pero hay más: el OCB necesitaba un plus de calidad para dar el paso adelante que está dando, con siete partidos ganados de forma consecutiva (récord del equipo en toda su historia en la segunda categoría del baloncesto español) y ese ha venido de la mano del último fichaje realizado justo antes del inicio de la competición: Marques Townes. ¿Quién se lo iba a decir tanto a él como al propio Alimerka que acabaría convirtiéndose en una de las máximas estrellas de la Liga? Pero así es, el dominicano se ha acostumbrado a ser el MVP (mejor jugador) al final de cada jornada. Con el galardón del pasado domingo ya son cuatro las veces que lo ha obtenido a lo largo de las 28 semanas que van de competición.

Por supuesto que la gran referencia de este espléndido Oviedo Baloncesto es Townes, que juega casi 27 minutos por partido, con 16,5 puntos de media, 5,2 rebotes y 3,4 asistencias. Pero no es el único jugador carbayón que ha logrado ser MVP a lo largo de esta Liga. También lo han conseguido Lobaco, uno de los mejores triplistas de la Primera FEB, y también en dos ocasiones más Greg Parham, en el primer encuentro de la competición, y en la jornada 26, precisamente coincidiendo con la baja de Townes por lesión.