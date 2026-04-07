Arbidel González, llamado a una concentración de la selección española de natación
N. L.
Avilés
El nadador asturiano Arbidel González ha sido citado por la Federación Española para una concentración que tendrá lugar en el CAR de Sierra Nevada entre el 12 de abril y el 2 de mayo. Junto al deportista asturiano estarán Laura Cabanes, Nahia Garrido, Jimena Ruiz, Alba Vázquez, Teo del Riego, Isak Fernández, Carlos González, Martin Michael Kizierowski, Miguel Martínez e Iván Martínez. Los técnicos Robert Greenwood y Diego Méndez dirigirán esta concentración de la selección española en categoría absoluta. Arbidel, habitual del equipo nacional, es uno de sus grandes especialistas en mariposa.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- De ingeniera de minas a ganadera: el radical cambio de vida de María José Menéndez para poder conciliar vida laboral y familiar