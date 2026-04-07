Arbidel González, llamado a una concentración de la selección española de natación

El nadador asturiano Arbidel González ha sido citado por la Federación Española para una concentración que tendrá lugar en el CAR de Sierra Nevada entre el 12 de abril y el 2 de mayo. Junto al deportista asturiano estarán Laura Cabanes, Nahia Garrido, Jimena Ruiz, Alba Vázquez, Teo del Riego, Isak Fernández, Carlos González, Martin Michael Kizierowski, Miguel Martínez e Iván Martínez. Los técnicos Robert Greenwood y Diego Méndez dirigirán esta concentración de la selección española en categoría absoluta. Arbidel, habitual del equipo nacional, es uno de sus grandes especialistas en mariposa.