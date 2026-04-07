De Asturias al rugby internacional: la experiencia en Italia que marcó a los gijoneses Manuel Gancedo y Nicolás González

Cuando Manuel Gancedo y Nicolás González, jugadores gijoneses de rugby, saltaron al campo del centro deportivo "Vegoni-Marazzini", en Milán, en su primer partido de la Italian Rugby Cup 2026, notaron desde el primer minuto que aquello era distinto. "El primer partido fue duro", reconoce Manuel. "Adaptamos una nueva forma de jugar a la que no estabamos acostumbrados y el nivel y la intensidad que exigían los rivales fueron unos factores que, al principio, nos costaron afrontar", declara Nicolás.

Era el peaje que tenían que pagar debido a la falta de competición que existe en Asturias. "El nivel aquí no es el mismo que en Valencia o Barcelona, allí entrenan con otro sistema y disputan más partidos por temporada. Esa falta de rodaje genera una brecha muy grande entre comunidades", dice Israel Heres Hernández, entrenador del Pasek Belenos y tutor de los jóvenes durante el torneo.

La llamada que lo cambió todo

La oportunidad de jugar en Italia llegó a través de los Barbarians. “Al principio no nos lo creíamos. Nos quedamos impactados", admiten los protagonistas al recordar el momento en el que recibieron la noticia. La convocatoria les situaba ante un escenario completamente nuevo.

Mario Copetti, seleccionador y organizador del torneo, conoce bien a ambos jugadores. “A los dos los conozco desde hace seis años”, explica. De ellos destaca “su energía, su capacidad y su fuerza mental”, cualidades que les han permitido competir en un contexto de máxima exigencia.

La representación Española con la placa de campeones del torneo / LNE

Aprender compitiendo contra los mejores

El salto fue inmediato. “El nivel cambió mucho”, insisten. Equipos de países como República Checa, España o Italia elevaron la exigencia en cada partido. “Contar con gente de mucho nivel ayuda mucho”, señalan, poniendo en valor el aprendizaje adquirido.

Israel Heres, técnico del Pasek Belenos que acompañó a los jugadores, destaca su rendimiento durante el torneo. Define a Manuel Gancedo como un jugador “muy rápido, que ve bien el juego”, mientras que de Nicolás Hernández subraya que es “muy fuerte, rápido y valiente”. Ambos, además, mostraron una evolución hacia un juego “más asociativo” en un entorno de mayor nivel competitivo.

La adaptación no fue sencilla. “Siempre tienes esa sensación, es muy raro”, explican sobre los primeros días, en los que tuvieron que integrarse en un equipo nuevo y responder desde el primer momento.

De la duda al campeonato

El crecimiento fue evidente con el paso de los partidos. Aquel inicio complicado dio paso a un equipo más sólido, capaz de competir al máximo nivel. El resultado final fue el título en la Italian Rugby Cup, disputada en el Centro Sportivo “Venegoni-Marazzini” de Parabiago (Milán).

Más allá del trofeo, la experiencia deja una huella más profunda. “Aprendí más visión y juego en equipo”, señalan, destacando el impacto que ha tenido esta oportunidad en su forma de entender el rugby.

Años de formación antes de la oportunidad

Detrás del éxito hay años de aprendizaje. En un deporte exigente como el rugby, el desarrollo va más allá de lo físico. “Nunca vas solo”, destacan sobre una disciplina que también les ha enseñado valores como el compañerismo o el compromiso. No obstante, no ha sido un camino exento de dificultades. Las lesiones o la exigencia académica han aparecido en el camino, pero sin frenar su progresión.

Desde casa, el proceso se vive con intensidad. “Estamos muy orgullosos y muy felices de la oportunidad que ha disfrutado nuestro hijo”, explica Nuria Gancedo, madre de Manuel, que también reconoce las dificultades de compaginar estudios y deporte en determinadas etapas.

El siguiente objetivo: llegar a lo más alto

Con el torneo ya en el pasado, ambos tienen claro cuál es el siguiente paso. “Mejorar lo que pueda e intentar llegar a profesional”, afirman. Un objetivo ambicioso que, tras su paso por un escenario internacional, empieza a tomar forma.