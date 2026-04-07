El entrenador del Gijón Industrial renuncia a falta de cinco jornadas para el final: este es su sustituto

El hasta ahora técnico del Gijón Industrial, Edu Carbajal, ha presentado su dimisión como entrenador del conjunto gijonés, que explica en un comunicado que "ha decidido dar un paso a un lado con el objetivo de propiciar un cambio de dinámica y aportar aire fresco al equipo". Una decisión que ha tomado tras la dolorosa derrota ante el Navarro (2-1) del pasado jueves. Su sustituto para las cinco jornadas que restan en el campeonato liguero será Hugo Busto, que este curso estaba dirigiendo al infantil A y en el pasado había sido futbolista del conjunto de La Calzada.

Tras la renuncia de Carbajal, Busto será el tercer entrenador del Indus esta temporada. El primero fue Héctor Suárez, que abandonó el equipo en diciembre, pero ninguno hasta la fecha ha conseguido estabilizar al conjunto gijonés en la zona tranquila de la tabla. En estos momentos, el equipo es penúltimo y se encuentra a tres puntos de la salvación, que marca el Lenense con 25. Su debut será el próximo domingo en Santa Cruz ante el Siero (18:00 horas), en lo que será la primera de las cinco finales por la permanencia para los fabriles. Más adelante se verán las caras ante Caudal, Ceares, Mosconia y Colunga.