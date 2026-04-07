El equipo milagro de la Tercera Federación asturiana sueña con el play-off: "Es complicado, pero posible"

Jubel Sánchez, entrenador del San Martín, se ríe cuando se le pregunta por las opciones de su equipo de disputar la promoción de ascenso a Segunda Federación. Quedan cinco jornadas, son séptimos, a seis puntos del quinto, el Mosconia, último puesto que da esa clasificación para el play-off. El caso es que precisamente el conjunto de Grado visita el domingo (12:00 horas) El Florán y, si le ganan, se colocarán a solo tres puntos. Tienen que recibir también al sexto, L’Entregu, con lo que al menos tienen garantizado ser jueces en esa pelea.

"Hemos ganado tres partidos seguidos y nos hemos vuelto a colocar ahí, matemáticamente es posible pero es muy complicado, lo normal es que Mosconia y L’Entregu acaben por encima, pero tienen que venir a El Florán, nos hemos dado el gusto de estar ahí", explica el entrenador de uno de los equipos más humildes de la categoría, un candidato a pelear por la salvación que está en otra lucha totalmente distinta.

Un final de temporada para seguir soñando

"Que este final de temporada tenga aliciente después de lo que llevamos, que tengamos opciones es algo increíble, el año pasado logramos salvarnos a dos jornadas del final y esto demuestra el crecimiento del club, queremos quedar lo más arriba posible, para otros equipos puede dar igual ser sexto que ser séptimo, para nosotros no, cualquier clasificación es importante", dice Jubel, que sabe que el domingo la presión será para el Mosconia: "El año pasado se quedaron a punto de clasificarse y, como ya les pasó, tienen más presión".

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El camino que les queda hasta el final de temporada después de ese partido ante el Mosconia también es muy complicado: visitan al Colunga, reciben a L’Entregu, visitan al Sporting Atlético y reciben al Llanes. "Vamos sin presión", advierte el técnico del equipo de San Martín del Rey Aurelio, que no espera que esta gran temporada le vaya a cambiar la vida: "Llevo 32 años entrenando, estoy encantado en el San Martín, a todo el mundo le gusta que se valore su trabajo, pero no soy optimista y no pienso mucho en que me vaya a llamar uno u otro; lo que sé es que no puedo estar más a gusto de lo que estoy entrenando al San Martín".