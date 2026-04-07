Éxito de la ciclista sierense Alicia González: tercera en la Ronde de Mouscron

La ciclista Alicia González logró en la Ronde de Mouscron, en Bélgica, volver a subirse al podio, algo que hacía algunos años que no le sucedía. La sierense, del equipo St Michel-Preference Home, quedó tercera en esta prueba, de categoría UCI 1.1, la más alta en pruebas de un día, por detrás de la italiana Clara Copponi, quien se proclamó campeona con un tiempo de 2:59:44, y de la noruega Susanne Andersen, que fue segunda.

"Contenta de volver a subir al podium después de varios años", dijo Alicia González, que añadía en sus redes sociales: "Gracias St Michel-Preference Home por la confianza desde el primer día que llegué al equipo. Y gracias a mis compañeras y todo el staff, 'no puedo estar mejor rodeada!".