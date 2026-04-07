Fernando García, director general del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras la racha de siete victorias seguidas: "Tenemos que utilizar todo este impulso para crecer"

Fernando García Céspedes (Oviedo, 1977) es uno de los motores de un Alimerka Oviedo Baloncesto que, con discreción, está dando mucho que hablar en Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto español. Un equipo humilde, uno de los presupuestos más bajos de la categoría, que encadena siete victorias consecutivas, la mejor racha de su historia, y que ahora está en una buena situación para meterse en el play-off de ascenso a la ACB.

"Todo lo que venga esta temporada bienvenido será, luchar con los mejores de la competición, por meternos en el play-off, era un sueño que no nos esperábamos", dice el director general del club. Su gran aspiración esta temporada, al margen de lo deportivo, era mantener y aumentar la masa social del club. "Si tengo un sueño realmente esta temporada es ver lleno otra vez el Palacio de los Deportes, que el sábado se llene contra Fuenlabrada, queremos que la gente se lo pase bien, hay que disfrutar todo esto y utilizar todo este impulso que estamos teniendo para crecer", subraya.

A la plantilla, al cuerpo técnico, a la dirección deportiva y a todos los que trabajan en el día a día nada más se les puede pedir porque están haciendo más de lo esperado, por resultados y por juego: "Lo dijimos al final de la primera vuelta, el equipo estaba jugando mejor de los resultados que tenía, todo eso se debe al trabajo diario que están haciendo, que es muy bueno".

EN IMÁGENES: Los mejores momentos de la séptima victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto en el Palacio de los Deportes / Irma Collín / Irma Collín

Pero Fernando García quiere también darle valor a todo lo que se hace en la trastienda, en la oficina y en el trabajo con la cantera: "La estructura del OCB está trabajando mucho y bien para que vaya mucha gente al Palacio cada partido y para que sigamos creciendo; todo el mundo se ha sabido adaptar al cambio que ha supuesto la nueva sede y todo el crecimiento social que ha supuesto". Un trabajo que se vio reflejado en la campaña de abonados que concluyó con 3.500 socios, multiplicando casi por cuatro lo de las anteriores campañas en Pumarín.

El desafío de dar continuidad al proyecto

Lo difícil vendrá la próxima temporada: "Esperamos mejorar económicamente, pero la papeleta deportiva va a ser complicada, superar esto es difícil, contamos con el gran trabajo que está haciendo Íñigo de la Villa (director deportivo), pero conservar a los jugadores de este año va a ser complicado con el rendimiento que están dando, el objetivo es darle continuidad a la plantilla".

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El primer paso ya se dio con el entrenador, Javi Rodríguez, elegido como el mejor del mes de marzo por sus colegas, que ha renovado por tres años: "Es la cabeza del proyecto, alrededor de él gira todo, creemos que la estabilidad da proyectos ganadores".