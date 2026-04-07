María López y el Club de Campo pierden el bronce de la Euroliga de hockey
N. L.
Gijón
La decepción tiñó el lunes de María López, jugadora asturiana del Club de Campo de Madrid, que se quedó sin la medalla de bronce en la Euroliga de hockey (EHL). El equipo español dominó a las alemanas del Mannheimer desde el principio del partido y hasta el minuto 24, cuando las germanas dieron la vuelta al marcador con dos goles en dos minutos para marcharse con ventaja al descanso. El Club de Campo logró igualar, pero el tanto definitivo de las rivales se produjo a cuatro minutos del final (2-3). En categoría masculina, el Club de Campo también perdió el bronce ante el Amsterdam en los "shoot-out".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- De ingeniera de minas a ganadera: el radical cambio de vida de María José Menéndez para poder conciliar vida laboral y familiar