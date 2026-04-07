María López y el Club de Campo pierden el bronce de la Euroliga de hockey

La decepción tiñó el lunes de María López, jugadora asturiana del Club de Campo de Madrid, que se quedó sin la medalla de bronce en la Euroliga de hockey (EHL). El equipo español dominó a las alemanas del Mannheimer desde el principio del partido y hasta el minuto 24, cuando las germanas dieron la vuelta al marcador con dos goles en dos minutos para marcharse con ventaja al descanso. El Club de Campo logró igualar, pero el tanto definitivo de las rivales se produjo a cuatro minutos del final (2-3). En categoría masculina, el Club de Campo también perdió el bronce ante el Amsterdam en los "shoot-out".