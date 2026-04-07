Medio siglo del gran éxito del Grupo de balonmano, un equipo "con grandes hechuras"

Cuando el Grupo consiguió el tanto del triunfo (19-20) ante el Gavá aquel 9 de mayo de 1976, uno de sus jugadores, el extremo izquierdo Isaías, dejó de sentir las piernas por unos instantes. Tal fue la tensión liberada en el primer ascenso de un equipo asturiano a la máxima categoría del balonmano español, un hito que será recordado cuando se cumplen 50 años de su consecución. Los jugadores y técnicos de aquel histórico equipo se reunirán de nuevo con motivo de las bodas de oro de la gesta, que marcó un antes y un después en el balonmano de la región.

El acto de recuerdo fue presentado ayer en el Grupo por el presidente de la entidad, Joaquín Miranda, flanqueado por el vicepresidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, Sergio García, y el presidente de la Asociación de Balonmano del Principado, Falo Méndez, segundo entrenador de aquel equipo.

"No presentamos solo un acto, presentamos un recuerdo colectivo que forma parte de nuestra identidad y de la memoria deportiva de muchas generaciones", explicó Miranda en referencia al equipo que ascendió en 1976 con una plantilla íntegramente asturiana y con una edad media de menos de 21 años. El presidente grupista recordó algunos nombres "que simbolizan aquel espíritu de equipo y que llevaron el nombre del Grupo Covadonga más allá de nuestras fronteras, como los internacionales Javier Meana y Vicente Moral; jóvenes talentos que ya apuntaban alto, como Juan Viña y Juan de Dios Ruesga; y, por supuesto, el liderazgo de nuestro capitán, Mariano de la Puente, que supo unir al grupo en los momentos decisivos". Juan de Dios es el padre de uno de los últimos internacionales españoles, Carlos Ruesga.

Sergio García, exjugador grupista y uno de los asturianos que ascendió a División de Honor, aunque en otra época y en otro club de la región, prometió "todo el apoyo" de la federación para este homenaje y aseguró que la directiva federativa "se está dejando la piel" para que haya más equipos asturianos en categorías punteras en un futuro próximo.

Nombres para el recuerdo

Por su parte, Falo Méndez, segundo entrenador por entonces de aquel "equipo con grandes hechuras", recordó al entrenador jefe, Antonio García Oliva, que con 84 años y algún problema de salud tiene ilusión por acudir al homenaje. También trajo a colación al delegado de entonces, el expresidente federativo Manuel García de la Cámara; a los directivos grupistas Agustín Antuña y Rogelio Llana, "si teníamos algún problema podíamos recurrir a ellos", al doctor Marcelino Palacios, "que hizo con nosotros algún experimento de sefrología", y, con emoción, a los tres jugadores de aquel equipo ya fallecidos: Minervino de la Rasilla, Cuco Yepes y Fernando Espina.

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El acto del 9 de mayo consistirá en un homenaje, una foto colectiva en el pabellón Braulio García, la inauguración de una exposición y una comida en Mareo.