Radiografía del fútbol femenino en Asturias: más de 2.000 licencias, una nueva categoría en el horizonte y un club que lidera con creces

Que el fútbol femenino está de moda es una realidad. Y para los que tienen dudas, las estadísticas se encargan de disiparlas. Más de 2.074 mujeres practican este deporte federado en Asturias, lo que supone un crecimiento de casi un 16% respecto a las 1.789 que lo hacían hace dos temporadas. Unos datos que evidencian un mayor interés, menos barreras de acceso y un creciente compromiso de los clubes desde la base. “Las niñas cada vez vienen mejor preparadas, empiezan a jugar más pronto y a tener la oportunidad de elegir el deporte con anterioridad. Eso les permite desarrollarse mejor”, asegura Montse Tomé a LA NUEVA ESPAÑA.

La ovetense, primera mujer en dirigir a la selección española femenina absoluta, conoce a la perfección los entresijos futbolísticos en la región y tiene clara su visión, en la que diferencia dos partes. Por un lado, la base, donde destaca la evolución que ha habido en los últimos años. “Cada vez hay más entidades donde las niñas puedan jugar. Eso dice mucho del trabajo de la Federación Asturiana y de los clubes” y, por otro, valora la situación del fútbol de élite, donde considera que “hace falta dar un paso más”. “Siento que Asturias merece y necesita tener un equipo en la máxima categoría y creo que estos últimos años está costando”, lamenta.

Hasta la fecha, el equipo en superior categoría del fútbol asturiano era el Oviedo, que militaba en Primera Federación -la segunda división más alta del fútbol español-, pero los azules consumaron su descenso hace unas semanas. “Que baje el Oviedo es una pena, sobre todo para nosotros que no tenemos ningún equipo en la Liga F (la máxima categoría). Creo que conseguirlo sería muy importante para poder traer luego a referentes de equipos grandes como Madrid y Barcelona para que las niñas tengan un espejo en el que mirarse”, destaca María Yenes, la directora de fútbol femenino de la Federación Asturiana, quien lo compara con la disputa del Mundial. “Está comprobado que la gente se engancha en épocas en las que hay mucho movimiento”.

"Más recursos y profesionales cualificados", las claves de Tomé

La directiva lamenta el descenso azul, sobre todo porque considera que habían hecho un buen proyecto. “Cuando vi el equipo, por nombres, me encajaba que se pudiesen asentar en la Primera Federación y seguir dando pasos. Estos últimos años lo han hecho muy bien, pero este les han perjudicado mucho las lesiones”, prosigue Yenes. En Segunda Federación, las carbayonas se volverán a ver las caras con un Sporting que confirmó su permanencia en el histórico duelo disputado en El Molinón ante el Olímpico de León y ambos tratarán de impulsarse. “Para mantener y ascender estos proyectos se necesitan más recursos y más profesionales cualificados gestionando y dirigiéndolos”. Ahí es donde “Asturias puede mejorar y evolucionar para que se recoja todo ese trabajo que se está haciendo en la base”, explica Tomé.

Junto a los dos principales equipos de la región espera estar el Avilés, aunque lo tiene muy complicado. A cuatro puntos de la salvación a falta de nueve por jugarse, las blanquiazules apurarán sus opciones este fin de semana en el derbi ante el Sporting para conseguir un milagro que celebraría, y mucho, el fútbol femenino regional.

Lo que ya es una celebración diaria es el número de licencias en la actualidad, que sigue creciendo temporada tras temporada. “Cada vez hay más equipos y más volumen de jugadores”, refrenda Yenes, quien desde la Federación intenta que las ligas sean lo más competitivas posibles. “Hay que generar contextos para que las niñas de 12 o 13 años quieran seguir jugando”. Muchas de ellas juegan en mixto hasta categoría infantil o cadete, donde dan el salto a los equipos femeninos, aunque muchas veces ese salto es demasiado grande. “Hay infantiles que juegan en sénior, por lo que una niña de 12 se enfrenta a una de más de 40”, explica.

Una nueva categoría en el horizonte

Por ello, Yenes desvela que desde la Federación están trabajando en una nueva categoría que unificaría a las cadetes y a las juveniles para aumentar la igualdad y evitar tanta diferencia de edad en los duelos. “Estamos con ello y veremos si se puede llevar a cabo, pero esa es la idea. Todas las territoriales la tienen, la RFEF nos lo demanda y además consideramos que va a ser mucho mejor contexto para las jugadoras para que vayan compitiendo con las de su edad”, prosigue. Una medida por la que existe predisposición por parte de los clubes.

Desde Primera Federación hasta la Segunda Asturfutfem-la división más baja-, Asturias cuenta con un total de 43 equipos, de los cuales 16 son filiales. Y nadie tiene más conjuntos regionales que el Llanera, que cuenta con B, C y D. “Es una apuesta del club por hacer crecer el fútbol femenino”, destaca Carlos Mateos, director de la sección femenina del conjunto llanerense. A su llegada en 2013 solo había un equipo, pero desde entonces la cantera se ha fortalecido notablemente. “Una de las inquietudes que tenía era poder hacer una estructura de cantera por debajo porque a veces íbamos sin cambios a jugar y lo fuimos haciendo crecer con captación, fichando jugadoras de otros equipos y creando más filiales”, explica.

El conjunto llanerense es tercero en Tercera RFEF y su objetivo es subir, aunque las limitaciones en estas categorías son notables para los equipos humildes. “Nos gustaría pelear para ascender, pero competimos contra otros equipos que pagan y nosotros aún no estamos en disposición. También nos gustaría poder crecer hacia abajo y tener más de un alevín”, expresa.

El invicto Gijón Femenino sueña en grande

Por delante del Llanera, y realizando una temporada histórica, está el Gijón Femenino, que es líder destacado de Tercera. El conjunto gijonés ha ganado 14 de sus 16 compromisos y se mantiene invicto, con el sueño intacto de poder acompañar a Oviedo, Sporting y veremos si Avilés en Segunda Federación. El club gijonés, el segundo con más licencias en Asturias, firmó un convenio con el Ceares hace ya 10 años y trabajan de forma conjunta. “A día de hoy es como si fuéramos el mismo club, pero el femenino tenía su historia y su identidad y no quisimos fusionarlo”, reconoce Xose Estrada, vicepresidente del Ceares.

El entrenamiento del Gijón Femenino, ayer. / Luisma Murias

El Gijón Femenino juega en La Cruz y pelea por un ascenso que es complicado. Solo sube directo el mejor de todos los grupos por coeficiente y el resto tendrán que jugar un play-off, en el que si pierden se quedan fuera. Hasta llegar a ese momento del curso, toca disfrutar de una temporada para el recuerdo que pone en valor el gran trabajo del club en el ámbito deportivo. “El éxito del primer equipo es haber conseguido asentarnos detrás de Oviedo y Sporting, a la par del Avilés. Nos hace un club atractivo para jugadoras que a lo mejor no llegan a estar en esos clubes y recogemos jugadoras de mucho nivel”, desvela Estrada, quien asegura que podrían tener más licencias, pero que no quieren “sobredimensionar el club por su filosofía”. “Queremos que otros clubes crezcan para que crezca el fútbol femenino y que haya más variantes”.

Temporada tras temporada, cada vez son más los clubes que se suben a la ola y van creando sus equipos femeninos. Uno de los últimos ha sido el Caudal, que ya está reclutando futbolistas para comenzar en Segunda Asturfutfem la próxima campaña. Esta apuesta surge para fomentar el fútbol femenino en la Cuenca y que las más jóvenes puedan tener la oportunidad de disfrutar de su mayor pasión. Un logro que hace décadas parecía imposible y que ahora está más vivo que nunca.

El Oviedo, el club con más licencias

El Real Oviedo es el club con más futbolistas sumando todos sus equipos (entre los que se incluye el fútbol andando y los Juegos Deportivos). El cuadro carbayón tiene un total de 180 jugadoras, siendo 83 de ellos del propio Oviedo (primer equipo, filial, regional e infantil) y otras 67 del EFRO (Escuela de Fútbol Real Oviedo).

Por detrás aparece el Gijón Femenino con 150 futbolistas y hasta once equipos en su estructura. Además del primer equipo y sus dos principales filiales, el equipo gijonés cuenta con dos infantiles, dos alevines, dos benjamines, un prebenjamín y un equipo de fútbol sala senior. El club que completa el podio asturiano es el Real Avilés Industrial, con 100 jugadoras. El conjunto blanquiazul las reparte en cinco equipos: primer equipo, dos regionales (B y C), un alevín y un infantil. Le sigue el Llanera con 95 en total, divididos en los cuatro conjuntos femeninos y más licencias en mixto. El Sporting sería el quinto en el top, con 90 jugadoras repartidas entre el primer equipo, el femenino B, el C y un infantil, además de más futbolistas que están en el centro de Formación de Mareo.

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También el fútbol sala femenino tiene su cuota de protagonismo y hasta tres equipos se cuelan en el top de licencias. El que más tiene es el Ovifem, con 68 futbolistas, seguido del Rodiles, con 48, y el Villa de Tineo, con 47 jugadores.