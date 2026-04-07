El Telecable reanuda el domingo la lucha por la OK Liga de hockey patines

En un horario peculiar, el domingo a las 12 del mediodía, reanuda el Telecable Hockey la batalla liguera, en la que aspira a desbancar al Fraga de la segunda posición para tener ventaja de pista en el playoff de semifinales. El Bembibre, equipo que realizó un gran inicio de competición y que ha ido de más a menos, será su rival en esta oportunidad.

El equipo gijonés ha tenido dos fines de semana sin competición después de conseguir un triunfo vital en la pista del Fraga, al que le tiene el average ganado, ya que le ha vencido tanto en la primera vuelta como en la segunda. Ahora mismo, el conjunto oscense tiene un punto de ventaja sobre el Telecable y juega el sábado en la pista del Manlleu.

Las dos últimas victorias de las de Natasha Lee, 5-1 contra el Voltregá y 2-3 frente al Fraga, han supuesto un acicate para un equipo que llevaba unos partidos sin sus habituales resultados triunfantes. Quedan cuatro jornadas para el final de la fase regular, aunque el Telecable solo jugará tres partidos, porque uno debería ser contra el Coruña, retirado de la competición desde enero. Una vez concluida la fase regular, los cuatro primeros disputarán el playoff por el título.

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También juega este fin de semana el eNe Oposiciones CP Mieres, colista ya descendido con un único punto en todo el curso. El conjunto mierense visita la pista del Lleidanet Alpicat el sábado a las 13 horas. El partido ha sido seleccionado para ser emitido por RTVE Play. Aunque todo el pescado está vendido para el equipo asturiano, el ilerdense trata de evitar ser el otro descendido de la OK Liga, para lo cual debe alcanzar al CP Las Rozas, que le saca tres puntos.