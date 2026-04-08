El Alimerka Oviedo Baloncesto mira al futuro: ata a su canterano Jorge Arias para las tres próxima temporadas

El Alimerka Oviedo Baloncesto acaba de anunciar que le hace a Jorge Arias (Oviedo, 2006) un contrato profesional para las tres próximas temporadas. Será el primer contrato profesional con el club azul de un jugador que lleva en su estructura desde que era infantil y que ha ido creciendo hasta convertirse esta temporada en una pieza muy utilizada por Javier Rodríguez para el equipo de Primera FEB. Cada vez que el técnico gallego le ha dado minutos, el canterano los ha aprovechado.

Arias debutó en LEB Oro con tan solo 16 años, en la temporada 22-23, una de las más complicadas para el equipo de Oviedo, en la que se peleó por la permanencia hasta casi la última jornada. Lo hizo de la mano de Trifón Poch en un inicio de temporada en el que las lesiones dejaron al conjunto asturiano en cuadro y Arias tuvo que disputar tres partidos, llegando en uno de ellos a sumar 27 minutos en pista.

Del debut precoz al contrato profesional

Tras esa temprana irrupción en el baloncesto profesional, Arias fue creciendo compatibilizando el equipo de Tercera FEB de la Universidad de Oviedo y el Alimerka Oviedo, en lo que ahora se denomina Primera FEB. La pasada temporada ya era un habitual en las convocatorias del primer equipo y en la actual ha dado otro paso, entrando de lleno en la rotación de Javi Rodríguez.

Un canterano asturiano que se gana su sitio

Un curso en el que ha firmado varias actuaciones muy destacadas, como la que tuvo el pasado domingo en la victoria por 76-74 ante el HLA Alicante. En total, ha jugado diez partidos y promedia algo más de tres puntos, aunque su peso va mucho más allá de esos datos, sobre todo en los partidos en los que ha dispuesto de más minutos.

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El club de Oviedo, en la nota de prensa con la que anunció el acuerdo con Jorge Arias, considera que se trata de "dar el paso natural entre ambas partes permitiendo al jugador seguir su crecimiento". Por parte del club, añaden en la nota que "supone dar la oportunidad a un canterano, asturiano, para que desarrolle todo su potencial como jugador profesional vinculado al OCB".