Álvaro Leal, del Club Bádminton Oviedo, cae en segunda ronda en el Europeo
Superó al polaco Mikolaj Szymanowski y cayó con el inglés Harry Huang
Álvaro Leal, jugador del Bádminton Oviedo de División de Honor, alcanzó la segunda ronda del cuadro individual del Campeonato de Europa absoluto que se está disputando en Huelva. Tras superar al polaco Mikolaj Szymanowski en dos sets, ajustado el primero (21-19) y holgado el segundo (21-13), el deportista toledano perdió contra el inglés Harry Huang (21-10 y 21-14).
Álvaro Leal destaca en el Europeo de Huelva
Leal se quedó maravillado del ambiente en Huelva: "Es una maravilla, y más cuando vienen niños a vernos".
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