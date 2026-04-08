El ciclista asturiano Sinuhé Fernández, en la escapada de la tercera etapa de la Itzulia

El asturiano Sinuhé Fernández, corredor del Burgos Burpellet BH, fue uno de los grandes animadores de la tercera etapa de la Itzulia, disputada con salida y llegada en Basauri y con 152,8 kilómetros de recorrido, al entrar en la escapada decisiva de la jornada, once corredores que se fueron a unos cien kilómetros de meta.

Roberto Menéndez

Sinuhé Fernández animó la jornada en la Itzulia

Finalmente, después de que se descolgaran casi todos, incluido Sinuhé, el francés Axel Laurance (Ineos) impidió el sueño de gloria a Igor Arrieta (UAE). Paul Seixas (Decathlon) mantuvo el maillot amarillo.