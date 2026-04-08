El Langreo convoca elecciones y necesita un último empujón: esta es la importante cifra que han recaudado hasta la fecha

El Langreo necesita un último empujón. Concretamente "50.000 euros antes de final de temporada para no cerrar con pérdidas el ejercicio". Así lo informó en la tarde del miércoles el Unión Popular tras la asamblea general celebrada en el teatro José León, donde se reunieron 135 socios y no se permitió el acceso a los medios de comunicación. El club sigue sin estar sano, pero al menos ya no está en la UCI como hace semanas, transmiten desde la entidad. Todo gracias al apoyo incondicional de su gente y bajo la campaña "Salvemos al Unión", con la que el club "ha recaudado más de 133.000 euros". Tras exponer la situación económica , Adrián Torre también convocó elecciones y confirmó a LA NUEVA ESPAÑA que se presentará. Se celebrarán el 3 de mayo.

Donaciones voluntarias, publicidad, taquillas, venta de camisetas y otros productos… todo sirve para ir recortando la enorme deuda que aprieta al Langreo. Hasta la fecha, el conjunto ha conseguido afrontar 155.000 euros de la carga, gracias a los ingresos que genera el primer equipo, la cantera y otros activos que han acompañado a los flujo de dinero generado por la recaudación. Pero aún no es suficiente.

La plantilla y la cantera están al día en los pagos, asegura el club, y la junta gestora actual, comandada por Adrián Torre, está más que satisfecha con el rumbo que ha adquirido la campaña durante estas semanas.

Adrián Torre convoca elecciones

El capitán del Unión también aprovechó la Asamblea para convocar elecciones a la presidencia para el domingo 3 de mayo. A partir de mañana se abre el proceso para que todos aquellos que quieran empiecen a reunir los avales necesarios -concretamente 67- para presentar su candidatura antes del 24 de abril. Las campañas se iniciarían el 27 de abril y, si no hubiera más de una candidatura, el nuevo presidente sería proclamado ese mismo día.

La primera que está confirmada es la del propio Adrián Torre, al que le gustaría dar continuidad a su labor durante estos meses con un proyecto más sólido y no tan a corto plazo. El portero incluso se ve bajo palos un año más, independientemente de lo que ocurra en las elecciones, aunque para él lo primordial en estos momentos, además de salvar la situación económica, es mantener al Langreo en Segunda Federación.

En lo deportivo, la situación del Unión en el último mes y medio es prácticamente inmejorable. El club ha sumado 16 de los últimos 18 puntos en juego y ha conseguido abandonar los puestos de descenso, situándose en la undécima posición, dos puntos por encima de los puestos que supondrían perder la categoría y con uno de margen respecto al play-out, que en estos momentos marca el Marino de Luanco.

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Este fin de semana, los de Manel buscarán su séptimo encuentro consecutivo sin perder y lo harán en Ganzábal ante el colista de la categoría, el Sámano. Una nueva oportunidad para dar un paso más hacia la salvación.